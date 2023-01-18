NBC сообщил об окопах ВСУ «в пяти минутах от границы с Белоруссией»

Украина роет окопы вблизи границы с Белоруссией, сообщается в репортаже американского телеканала NBC. ВСУ готовятся к битве менее чем в пяти минутах езды от границы, продолжая обновлять и укреплять оборонительные сооружения, первоначально построенные в апреле, говорится в сообщении.

По словам одного из украинских военных, старшего лейтенанта по имени Антон, потенциальное наступление с белорусской стороны «может начаться откуда угодно», так что ВСУ «готовятся ко всем сценариям».

16 января в Белоруссии начались первые в этом году российско-белорусские летно-тактические учения. Российская авиация из числа Воздушно-космических сил прибыла в республику 8 января. Как сообщило Минобороны Белоруссии, маневры продлятся до 1 февраля, в них задействуют «все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО». Количество самолетов оборонное ведомство не уточнило.

Совместные учения и маневры вооруженных сил России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников «охоту к эскалации и провокациям», объяснял директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

Говоря о возможном участии Белоруссии в боевых действиях на Украине, президент Александр Лукашенко объяснял позицию республики так: «...Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства». Целью Минска он назвал не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию.