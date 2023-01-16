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CNN назвал Украину «лабораторией» по испытанию западного оружия

CNN: Украина стала «лабораторией» по испытанию западного оружия и военных инноваций
Источники CNN в разведке и среди военных сообщили, что Украина стала «оружейной лабораторией во всех смыслах». По их мнению, конфликт помог США и союзникам оценить эффективность вооружений и отказаться от ряда из них
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Вооруженный конфликт превратил Украину в «лабораторию» по испытаниям западного оружия и дал Соединенным Штатам и союзникам редкую возможность изучить уязвимость собственных вооружений, пишет CNN.

Авторы статьи подчеркивают, что военные из США внимательно следят за ходом конфликта на Украине, который помогает им изучать, как западные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании и какие боеприпасы обе стороны используют.

«Украина — абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном времени», — сказал источник CNN, близкий к одной из западных разведок.

Для американских военных конфликт на Украине стал «невероятным источником данных» о полезности их собственных систем, добавил источник из Пентагона. Он привел в пример системы РСЗО HIMARS и отметил, их эффективность «стала откровением». В то же время гаубицы M777 показали себя не столь эффективно, поскольку их стволы слишком быстро изнашиваются при активной стрельбе, добавил другой источник в американском военном ведомстве.

По данным CNN, украинские военные также внесли тактические новшества, которые «произвели впечатление на западных чиновников». В их числе телеканал называет использование небольших групп спешенной пехоты, новейшее программное обеспечение, которое превращает доступные планшеты и смартфоны в сложные инструменты для наведения, а также малоразмерные дроны, сбрасывающие гранаты.

Помимо собственных систем вооружений, США отслеживают эффективность российских. В их числе CNN называет «дешевые» беспилотники-камикадзе, которые источники в разведке США назвали приоритетным направлением для внедрения в западные войска.

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После начала военной операции на Украине ряд западных стран, в том числе США, Канада, Австралия и большинство стран ЕС начали поставлять вооружения на Украину. Вашингтон при этом поставлял оружие Украине с 2014 года, однако кратно увеличил поставки с февраля 2022-го.

С января 2022 года США выделили на помощь Украине в сфере безопасности более $19,3 млрд, говорил в декабре глава Пентагона Ллойд Остин.

Россия критикует поставки оружия западными странами на Украину. Кремль настаивает, что эти действия не помешают Москве достичь своих целей, а лишь затянут конфликт.

CNN назвал Украину «лабораторией» по испытанию западного оружия
CNN назвал Украину «лабораторией» по испытанию западного оружия

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
испытания Военная операция на Украине поставки оружия США
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