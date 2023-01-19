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«Ведомости» узнали о запрете «Горбатой горы» за ЛГБТ-пропаганду

«Ведомости»: «Горбатая гора» попадет под запрет за ЛГБТ-пропаганду
Проект Роскомнадзора о критериях для определения «ЛГБТ‑пропаганды» сейчас проходит общественное обсуждение. Источники «Ведомостей» сообщили, что под запрет попадут фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансперехода в рекламе, книгах, кино и СМИ вступил в силу 5 декабря 2022 года, однако критерии такой пропаганды до сих пор не были определены. В Минцифры сообщили «Ведомостям», что работа над подзаконными актами, которые будут регламентировать отнесение той или иной информации к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сейчас активно идет.

Собеседники «Ведомостей» на рынке также сообщили, что РКН подготовил список фильмов и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ, — он был разослан видеосервисам в конце декабря. В список разосланного сервисам контента вошли фильмы «Горбатая гора» (присутствовал в библиотеке видеосервиса «Иви»), «Назови меня своим именем» («Кинопоиск», «Триколор Кино и ТВ», Kion, Wink), а также сериалы «Сексуальная жизнь студенток» («Амедиатека») и «Будет больно» («Кинопоиск»). Все эти киноленты уже не доступны на сайте видеосервисов.

«Горбатая гора» — американская мелодрама режиссера Энга Ли о любовной связи двух ковбоев, считающаяся «первым в истории кино гей-вестерном». Премьера картины состоялась 2 сентября 2005 года на Венецианском кинофестивале, где она получила главную награду — «Золотой лев». Также картина получила приз за лучший фильм Британской академии BAFTA, «Золотой Глобус» за лучший фильм-драму и три премии «Оскар» в категориях «Лучшая режиссура», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный саундтрек».

«Назови меня своим именем» — романтическая драма, снятая Лукой Гуаданьино в 2017 году и основанная на одноименном романе Андре Асимана. Действие картины разворачивается в северной Италии в 1983 году и повествует о романтических отношениях между 17-летним Элио Перлманом (Тимоти Шаламе) и 24-летним аспирантом его отца-профессора Оливером (Арми Хаммер). Фильм получил премию BAFTA и Оскар в номинации за «Лучший адаптированный сценарий». Национальный совет по обзору и Американский институт кино выбрали «Назови меня своим именем» в качестве одного из 10 лучших фильмов года.

Согласно проекту приказа РКН, который вынесен на публичное обсуждение до 23 января, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:

  • направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
  • убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
  • создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
  • оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
  • вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;
  • направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости;
  • выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.

Даже если приказ РКН будет принят в ближайшее время, эти критерии начнут действовать не сразу. Как указано в проекте, в силу приказ вступит 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

В настоящее время РКН уже проводит совещания с участниками рынка, рассказал «Ведомостям» один из авторов закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, глава комитета по информационным технологиям, связи и массовым коммуникациям Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, на площадке службы в декабре прошло два заседания с участием представителей онлайн-кинотеатров, на которых обсуждались новые нормы.

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Информацию газете подтвердили и три топ-менеджера крупных видеосервисов, представители которых были на совещаниях в РКН. По их словам, на встрече замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин подтверждал, что служба разработала проект соответствующего приказа [о критериях]. Также была достигнута договоренность о «переходном периоде», отметили источники.

Квалификация той или иной информации, как следует из пояснений регулятора, будет зависеть от ее посыла: если она направлена на формирование привлекательности нетрадиционных отношений или создавать впечатление равноценности традиционным отношениям, это относится к пропаганде, отметил собеседник «Ведомостей» в одном из видеосервисов. При этом, добавил он, в случае если описание ЛГБТ-события идет в нейтральном или негативном ключе, это относится к демонстрации и разрешено к показу с маркировкой «18+».

5 декабря в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних). Согласно новому закону, она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. В Роскомнадзоре объясняли, что под пропагандой будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

После принятия закона книжные магазины скрыли обложки или убрали из продажи часть книг, содержащих описание нетрадиционных отношений. Также сцены с упоминанием ЛГБТ-людей пропали из ряда сериалов на «Кинопоиске». 16 января в РКН сообщили, что с декабря ведомство заблокировало более 300 сайтов с ЛГБТ-пропагандой.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Роскомнадзор ЛГБТ пропаганда Критерии Минцифры
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