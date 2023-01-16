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Роскомнадзор с декабря заблокировал более 300 сайтов с ЛГБТ-пропагандой

Роскомнадзор с декабря 2022 года внес в реестр запрещенных 306 сайтов с ЛГБТ-пропагандой
С начала декабря РКН заблокировал 306 сайтов с ЛГБТ-пропагандой. Как уточнил депутат Александр Хинштейн, власти сейчас «в рабочем режиме доводят до участников рынка», что считать пропагандой ЛГБТ, а что — демонстрацией
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С первых чисел декабря 2022 года, когда в России вступил в силу закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов такой тематики, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Основная часть блокировок пришлась на период последней декады декабря и начала 2023 года, следует из данных, предоставленных регулятором. Так, на 22 декабря 2022 года было выявлено лишь 79 таких ресурсов.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил газете, что власти сейчас «в рабочем режиме доводят до участников рынка», что считать пропагандой ЛГБТ, а что — демонстрацией, которая запрещена в России только в отношении несовершеннолетних. По словам депутата, владельцы сайтов «сами проводят оценку, удаляют то, что считают подпадающим под требование закона, и, если они что-то не понимают, они запрашивают Роскомнадзор, который в рабочем порядке направляет им претензии».

5 декабря в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних). Согласно новому закону она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. В Роскомнадзоре объясняли, что под пропагандой будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

После принятия закона книжные магазины скрыли обложки или убрали из продажи часть книг, содержащих описание нетрадиционных отношений. Также сцены с упоминанием ЛГБТ-людей пропали из ряда сериалов на «Кинопоиске».
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Роскомнадзор ЛГБТ пропаганда Александр Хинштейн
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