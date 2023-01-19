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Турция заявила о более сложной ситуации с переговорами России и Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу: с переговорами между Россией и Украиной стало сложнее
Конфликт затянулся и стало сложнее вести переговоры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Florian Gaertner / Photothek / Global Look Press)

В начале прошлой весны удалось достичь значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной, но потом конфликт затянулся и диалог между сторонами осложнился, заявил в ходе визита в США министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает газета Yeni Akit.

«Мы прилично продвинулись в начале [по вопросу о посредничестве между Россией и Украиной]. На самом деле, вы в курсе, что стороны приближались как минимум к перемирию. Но теперь конфликт затянулся, обстоятельства изменились, стало сложнее», — сказал он, отметив, что возникло много разных аспектов, требующих обсуждения.

Турция продолжает свои посреднические усилия, заключенная в прошлом году зерновая сделка работает «гладко», обмен пленными между Москвой и Киевом продолжается, а риска в отношении Запорожской АЭС сейчас нет, сообщил турецкий министр.

Активные переговоры, продолжавшиеся между Россией и Украиной в феврале—марте 2022-го, в том числе на площадке в Стамбуле, сошли на нет в прошлом мае.

После включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позже украинский лидер допускал диалог на условиях «формулы мира», предусматривающей прекращение боевых действий и вывод российских войск. Поддержку этому выражала Анкара.

В МИД России называли выдвинутые Киевом условия нереалистичными и неадекватными ситуации. В Кремле отмечали, что украинское руководство должно учитывать нынешние реалии и появление в составе России новых субъектов. Среди прочих требования Москвы — безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины, заявляли в российском МИДе.

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Военная операция на Украине Мевлют Чавушоглу Турция переговоры
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