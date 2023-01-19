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Токаев распустил парламент Казахстана и всех депутатов в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске парламента страны
Выборы нового состава нижней палаты парламента назначены на 19 марта. Токаев объяснил внеочередные выборы логикой конституционной реформы
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

В Казахстане распущены нижняя палата (Мажилис) парламента Казахстана и депутаты всех региональных маслихатов. Об этом говорится в указе, который опубликован на сайте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года. <...> Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования», — говорится в документе.

Дату выборов депутатов местных советов определит ЦИК страны.

В специальном заявлении Токаев выразил надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и «придадут новый импульс» всесторонней модернизации страны. «Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», — сказано в заявлении Токаева.

В составе Мажилиса 107 депутатов, 98 из которых избирались всеобщим голосованием по партийным спискам при 7%-ном барьере. Девять депутатов Мажилиса избирались Ассамблеей народа Казахстана — консультативным органом при президенте страны.

Согласно заявлению казахстанского президента, теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, а на выборах в маслихаты районов и городов областного значения избиратели будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Такая система, заявил Токаев, позволит защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит «широкую палитру взглядов в представительных органах власти» и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества.

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Президент Казахстана напоминает, что ранее в стране было принято решение о введении в избирательные бюллетени графы «против всех» и — с целью «демократизации страны» — о снижении на выборах в Мажилис избирательного порога с 7% до 5%. Также был в четыре раза снижен регистрационный порог для партий: с 25 тыс. членов до 5 тыс. и сократилась с 600 до 200 человек минимальная численность региональных представительств партий. Еще одним нововведением, отмечается в заявлении Токаева, стало законодательное закрепление 30%-ной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов.

«Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков», — отметил президент.

«Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. <...> Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», — говорится в заявлении Токаева.

Политические реформы в Казахстане были запущены после событий января текущего года, когда по всей республике прошли массовые протесты. Акции изначально были вызваны резким ростом цен на газ, впоследствии демонстрации переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и политических реформ. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики.

В октябре 2022 года Токаев заявил о завершении в стране эпохи «олигархического капитализма» и наступлении периода социальной ответственности государства перед гражданами страны. В сентябре в конституцию Казахстана были внесены поправки, после чего Токаев объявил о внеочередных президентских выборах. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий увеличен с пяти до семи лет, переизбрание запрещено.

После победы на выборах в ноябре 2022 года с 82,45% голосов Токаев пообещал провести кардинальные реформы в экономике страны. Он также затронул и конституционную реформу, объявив, что Казахстан переходит к новой форме политического устройства.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Казахстан парламент роспуск Выборы Касым-Жомарт Токаев
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