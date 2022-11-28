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Токаев поручил рассмотреть возврат государству проблемных энергоактивов

Токаев после аварии в Экибастузе поручил изучить возврат энергоактивов государству
После аварии на теплосетях в Экибастузе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изучить вопрос возврата в госсобственность «проблемных энергетических активов»
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после аварии на теплосетях в городе Экибастузе поручил премьер-министру страны Алихану Смаилову рассмотреть вопрос о возврате в государственную собственность проблемных энергетических активов. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай, передает Tengrinews.kz.

«Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо», — сообщил пресс-секретарь Токаева.

Правительству и местным властям поручено в ближайшие дни «нормализовать ситуацию в Экибастузе», а также привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе, добавил Желдибай.

Экибастуз — город на северо-востоке Казахстана, в Павлодарской области.

Несколько городских микрорайонов остались без тепла в ночь с 26 на 27 ноября, когда повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов Экибастузской ТЭЦ. «В 01:30 (22:30 мск) из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего остановлены водогрейные котлы № 11, 13, 14, 15, также вручную остановлен энергетический котел № 8», — пояснило позднее Минэнерго страны. В ведомстве уточнили, что в рабочем состоянии остались четыре котла ТЭЦ, и теплосеть функционирует, однако температура подачи в тепловых сетях должна достигать 87 градусов, а «по факту снижена до 51 градуса».

В ночь на 28 ноября в Экибастузе оставались без тепла два микрорайона, говорил заместитель министра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов. По его словам, на теплосети было свыше 40 участков, по которым велись ремонтные работы, больше 20 устранены. «Это не авария на ТЭЦ, а авария на теплостях. ТЭЦ функционирует нормально, резервы есть, топливо (уголь, мазут) есть», — говорил вице-министр. Днем 28 ноября в Экибастузе температура воздуха опустится до минус 28 градусов, следует из прогноза «Казгидромета», ночью опустится до минус 30 — минус 35 градусов.

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В августе на Экибастузской ТЭЦ работала специальная комиссия в составе представителей комитета атомного и энергетического надзора и контроля и акимата (мэрии), которая проверяла ход ремонтных работ на этом объекте и готовность к работе во время отопительного сезона. «Комиссия особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%», — отметило Минэнерго, пояснив, что износ теплосети является причиной высокой ежегодной аварийности, особенно в начале отопительного сезона.

Экибастузская ТЭЦ — старейшая действующая электростанция Павлодарской области, ее строительство началось в 1952 году и было завершено в 1960 году. Это одно из трех генерирующих предприятий «Павлодарэнерго», дочерней компании Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации (ЦАЭК). В числе акционеров АО «ЦАЭК» участвуют АО «ЦАТЭК» и международные институты развития: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламский инфраструктурный фонд (ИИФ).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Касым-Жомарт Токаев ТЭЦ
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