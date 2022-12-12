Токаев: инфляция в Казахстане достигла максимумов за 14 лет — 19,6%

Токаев назвал инфляцию в Казахстане максимальной за 14 лет

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Инфляция в Казахстане «достигла исторических максимумов за последние 14 лет» — 19,6%, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

«Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», — отметил он. Рост экономики, по словам Токаева, замедлился с 4,6 до 2,7%.

Премьер-министр Алихан Смаилов в числе основных повлиявших на инфляцию факторов назвал «усиление геополитической напряженности, рекордную инфляцию в мире, нарушение логистических связей и временные ограничения на экспорт некоторых товаров в соседние страны». Правительство борется с инфляцией, заверил премьер: в частности, предпринимаются действия по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке и поддержке розничной торговли.

По данным Нацбанка Казахстана, годовая инфляция в ноябре достигла 19,6%. Регулятор повысил базовую ставку до 16,75% годовых.

Как заявили РБК в Нацбанке, на динамику инфляции повлиял в том числе приток россиян после объявления в России частичной мобилизации. С 21 сентября в республику въехало более 400 тыс. россиян, из них около 100 тыс. остались в Казахстане, сообщила в конце ноября министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.