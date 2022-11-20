Токаев назвал исторической свою победу на выборах президента Казахстана

Результаты экзитполов показали уверенную победу Токаева на президентских выборах в Казахстане. В своей речи по итогам голосования он обещал провести экономические реформы и анонсировал новое политическое устройство страны

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президентская кампания Касым-Жомарт Токаева, одержавшего победу по данным экзитполов, войдет в историю Казахстана. Такое мнение высказал сам Токаев, выступая перед членами своего штаба.

«Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты экзитполов. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам», — цитирует слова президента его предвыборный штаб.

По предварительным данным, действующий президент набирает 82,45% голосов. Бывший президент страны Нурсултан Назарбаев уже поздравил Токаева с победой на выборах.

В ходе своего выступления, Токаев обещал провести кардинальные реформы в экономике страны. «Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству», — сказал он.

Также в своей речи Токаев затронул и конституционную реформу. Глава государства сообщил, что Казахстан переходит к новой форме политического устройства. «Мы должны оправдать доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», — добавил Токаев.

Указ о проведении досрочного голосования Токаев подписал в конце сентября — сразу после принятия поправок в Конституцию. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий увеличен с пяти до семи лет, переизбрание запрещено.

Политические реформы в Казахстане были запущены после событий января текущего года, когда по всей республике прошли массовые протесты. Акции изначально были вызваны резким ростом цен на газ, впоследствии демонстрации переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и политических реформ. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики.