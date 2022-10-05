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Токаев объявил о завершении эпохи «олигархического капитализма»

Президент Токаев: эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается
Президент указал, что гражданам сегодня нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Казахстане завершается эпоха «олигархического капитализма» и наступает период социальной ответственности государства перед гражданами страны. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Государство очень внимательно наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, занимающихся добычей в нашей стране. Мы не можем позволить себе значительного дохода за деньги. Мы предпочитаем использование различных социальных программ», — заявил глава государства.

По его словам, особое внимание будет уделено расширению производства, защиты экологии, а также налоговым выплатам. «Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире», — отметил президент.

Токаев подчеркнул, что «эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается», а гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны.

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Касым-Жомарт Токаев

После массовых протестов в начале 2022 года Токаев усилил борьбу с приближенными к бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаву родственниками и бизнесменами. Так, ключевых постов в государстве лишились три зятя Назарбаева, его племянник и другие родственники, а самого политика отстранили от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Также он перестал возглавлять правящую партию «Нур Отан» (позднее сменила название на «Аманат»).

В конце сентября суд приговорил к шести годам лишения свободы племянника бывшего президента Кайрата Сатыбалдыулы за хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере.

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Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, спустя почти 30 лет у власти. Временно исполняющим обязанности президента после отставки Назарбаева стал Токаев, возглавлявший на тот момент правительство. В июне 2019 года прошли досрочные выборы президента, на которых Токаев заручился поддержкой 70% проголосовавших.

В июне 2022 года по итогам референдума из Конституции Казахстана исключили поправки об особом статусе первого президента Назарбаева и его полномочиях. Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса лидера нации — елбасы. Это позволяло ему участвовать в вопросах внешней и внутренней политики даже после отставки в 2019 году. Сам Назарбаев исключение его упоминания из Конституции поддержал.

Позднее, 1 сентября 2022 года, Токаев предложил ограничить президентский срок семью годами и запретить переизбрание президента. Парламент Казахстана предложение главы государства одобрил.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Касым-Жомарт Токаев Казахстан олигархи
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