Власти Казахстана изменили правила въезда для россиян

Власти Казахстана окончательно перекрывают лазейку в законах, которая теоретически могла позволить иностранцам из ЕАЭС, в том числе из России, неограниченно продлевать время пребывания в стране без получения РВП

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Правительство Казахстана опубликовало обновленное постановление «Об утверждении правил въезда» в страну. В соответствии с ним иммигранты, приехавшие без визы, могут находиться в Казахстане 90 дней в течение 180 дней.

Таким образом, власти Казахстана запретили для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе для граждан России, практику «визарана». Она подразумевает, что при истечении разрешенного периода пребывания в 90 дней иностранец мог выехать за пределы страны, хотя бы на сутки, после чего вернуться в страну и продлить тем самым срок пребывания. Теперь единовременно пребывать на территории Казахстана можно только 90 суток, после чего страну нужно покинуть на те же самые три месяца. Срок 90 дней установлен для граждан стран ЕАЭС, в том числе для россиян; для иностранцев из других стран, с которыми действует безвизовый режим, ограничение строже. Им пребывать на территории страны единовременно можно только 30 дней.

«В связи с последними изменениями прекращается практика «визаран», позволявшая находиться гражданам стран ЕАЭС на территории Казахстана 90 дней. То есть выезжать из страны и сразу же вновь пересекать границу, тем самым обновляя срок легального нахождения, отныне будет невозможным. В соответствии с новой редакцией, после выезда из страны иностранец сможет снова пересечь границу лишь по истечении 180 календарных дней. Другими словами, въезжать в Казахстан и находиться в стране до трех месяцев можно будет не более двух раз в год», — подтвердил РБК такое прочтение поправок адвокат Абылай Жумажанов.

По его словам, новое постановление правительства Казахстана устраняет юридическую коллизию, существовавшую до того. Ограничение на суммарное время пребывания в течение полугода уже было прописано в законе «О миграции населения». Поправки были внесены в постановление правительства, дополнявшее этот закон.

Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП).

По данным Минтруда Казахстана по состоянию на конец ноября, с 21 сентября, даты объявления мобилизации в России, в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян, 320 тыс. выехали и около 100 тыс. остаются в республике. В середине декабря в Минтруде Казахстана сообщили, что в стране находятся 298 тыс. россиян, из них 30 тыс. уже легально трудоустроены, в связи с чем имеют временную регистрацию. Еще 198 тыс. россиян использовали Казахстан в качестве транзитной страны для выезда в другие государства.