Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream-2

Николас Бернс заявил, что также должно быть остановлено и строительство «Северного потока-2», чтобы страны, включая США, смогли спокойной провести переговоры. Берлин в свою очередь заявил о готовности к переговорам

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Действие американских санкций против газопровода «Северный поток-2», как и строительство проекта, надо приостановить, чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами, считает советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс. Об этом он заявил газете Handelsblatt в интервью.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока-2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — сказал Бернс.

До этого в пятницу о том, что Германия заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2», заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции.

«Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока — 2», — отметил министр.