Горький удел Ayacucho

Как венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название и зарегистрировался в российском реестре, выяснил РБК. Эксперты допускают, что перерегистрация могла бы помочь танкеру найти страховщика

Танкер «Максим Горький» (Фото: mariannaparraga / Twitter)

Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг, выяснил РБК. Это прецедент, следует из базы данных по морским судам Equasis: из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию — Либерии или Панамы.

Танкер дедвейтом 320,8 тыс. т — то есть класса VLCC (Very Large Crude Carrier), ранее называвшийся Ayacucho (один из венесуэльских городов называется Пуэрто-Аякучо), в мае 2020 года сменил имя на «Максим Горький», а с июня перерегистрирован в российском реестре и ходит под российским флагом, следует из данных Equasis. Это подтверждается выпиской из Российского международного реестра судов (РМРС), где говорится, что супертанкер был зарегистрирован в России 27 мая 2020 года.

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки.

Крупнейший танкер под российским флагом

«Максим Горький» теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. До этого самыми крупными танкерами-накопителями (плавучие нефтехранилища) в России были «Умба» (дедвейт 300 тыс. т) и «Кола» (309 тыс. т), следует из базы Equasis и публикаций в открытых источниках.

В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами). «Это судно, которое вмещает 2 млн барр. нефти. Оно почти такое же большое, как авианосец. Это авианосец нашего Отечества, нашего суверенитета», — провозглашал тогда министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес.

Ayacucho и еще три супертанкера находились на балансе сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina. Однако после того как США ввели санкции против PDVSA, а международные страховщики отозвали покрытие ее судов, китайский партнер инициировал банкротство сингапурского СП, сообщало агентство Reuters. PetroChina забрала три танкера себе, но оставила венесуэльцам четвертый — Ayacucho.

Сингапур — Венесуэла — Россия

PDVSA в марте 2020 года перевела танкер из юрисдикции Сингапура под флаг Венесуэлы. После этого 27 мая PDVSA передала судно Национальному институту водного хозяйства (INEA) Венесуэлы — государственной организации, которая не внесена в санкционный список США. Однако в августе 2019 года США распространили блокирующие санкции на правительство Венесуэлы, определив «правительство» для этих целей широко — «включая любое его политическое подразделение или агентство».

Одновременно с передачей судна агентству INEA 27 мая оно сменило прописку на российскую и было зарегистрировано в Большом порту Санкт-Петербург, следует из данных Equasis и РМРС. Судно «зарегистрировано в Российском международном реестре судоходства в Санкт-Петербурге», подтвердила РБК пресс-служба Минтранса России.

В российском реестре указано, что владельцем судна является московская судоходная компания «Трансокеания», созданная в начале 2020 года. Об этом говорит и Минтранс: «Судно принадлежит российско-венесуэльской компании ООО «Трансокеания». Но с точки зрения Кодекса торгового мореплавания России в качестве владельца судна в судовом реестре может быть указано лицо, только эксплуатирующее судно, уже писал РБК. В базе Equasis «Трансокеания» обозначена как управляющая компания для судна. Из российского реестра следует, что она заключила с судовладельцем договор бербоут-чартера (судовладелец за определенную плату и на определенный срок передает судно фрахтователю во временное пользование и владение без экипажа. — РБК). Танкер числится в международном бербоут-чартерном реестре, являющемся частью РМРС.

Венесуэла и «Совфрахт»

Учредителями «Трансокеании» на паритетных началах стали INEA и транспортная компания «Совфрахт», которая находится под санкциями США за работу в Крыму. Таким образом, СП автоматически подпадает под американские санкции по «правилу 50%» Минфина США. Других судов в управлении «Трансокеании» нет, следует из данных Equasis.

«Трансокеания» сейчас фактически не управляет судном «Максим Горький», утверждает источник РБК, близкий к «Совфрахту». «Управлять судном — это иметь свой экипаж на борту и капитана, отдавать приказы и т.д. Теоретически, если танкер можно будет использовать, эта компания сможет им управлять, а сейчас практически это невозможно [из-за американских санкций]», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Совфрахта».

Осложняет положение «Максима Горького» то, что на танкер претендует нидерландская компания OI European Group BV (OIEG, «дочка» американской O-I Glass). Как сообщило в августе агентство Reuters, в июне 2020 года OIEG подала в суд Сингапура ходатайство о выдаче разрешения на арест супертанкера в рамках попыток принудительного исполнения международного арбитражного решения, вынесенного в пользу OIEG против Венесуэлы в 2015 году. Заявитель утверждает, что ему причитаются акции компании Ayacucho Shipping Pte Ltd (Сингапур), через которую PDVSA и PetroChina якобы владели судном Ayacucho («Максим Горький»).

РБК направил запрос в O-I Glass, но не получил ответа на момент публикации.

Куда направляется «Максим Горький»

По данным Reuters, «Максим Горький» находился в территориальных водах Венесуэлы с 2018 года. Танкер использовался как плавучее хранилище для нефти. Однако в июле PDVSA заполнила его целиком. Венесуэла планирует отправить судно на ремонт в Китай и где-то разгрузить накопленные 2 млн барр. нефти, утверждает Reuters.

Танкер до недавнего времени действительно использовался как плавучий накопитель для нефтетерминала Хосе, стоявший у берегов Венесуэлы, подтверждает управляющий директор инвестбанка Caracas Capital Расс Даллен. «Но в этом месяце он покинул воды Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Азии, огибая Африку», — сообщил Даллен РБК. По его словам, Caracas Capital наблюдает за судном через спутниковую Автоматическую идентификационную систему (AIS, сигнал передают транспондеры на судне).

В американском санкционном списке сейчас находится 47 венесуэльских судов, но «Максима Горького» среди них нет. Однако поскольку танкер принадлежит государственному органу Венесуэлы (под санкциями) и де-юре управляется компанией под санкциями, он автоматически тоже подпадает под ограничения США. Это значит, что на практике судно, скорее всего, оставлено без международных страховки и сертификатов, необходимых для навигации в международных водах и заходов в порты.

Можно ли его застраховать

Даже на российском рынке застраховать такой танкер непросто, в договорах морских страховщиков принято прописывать оговорки о санкционных рисках, говорит РБК страховой брокер, знакомый с этим рынком. Международные свидетельства о классификации от Китайского классификационного общества и норвежского бюро DNV GL у танкера отозваны с начала 2020 года, следует из информации Equasis.

«Российские страховщики принимают на страхование суда под российскими флагами, так как форму их владения, мореходность и историю в общем случае легче оценить. Однако любой страховщик в первую очередь обращает внимание не на флаг, а на техническое состояние, судовые и классификационные документы судна, на опыт и репутацию владельца — страхователя. Так что такая мотивация к смене флага допускается, но вряд ли будет единственной», — сказала РБК старший партнер адвокатского бюро «Инмарин» (специализируется на морском праве) Виктория Жданова.

«Чаще всего смена флага производится по коммерческим мотивам. Флаг России входит в реестр «белых флагов» для целей Парижского меморандума о взаимопонимании о контроле судов со стороны государства порта, то есть суда под российским флагом имеют хорошую репутацию и реже подвергаются проверкам со стороны портовых властей. Также смена флага может быть продиктована намерениями в будущем работать во внутренних морских водах России [каботаж]», — говорит Жданова. Однако супертанкеры могут заходить далеко не в любые порты, им нужны глубоководные терминалы.

При регистрации судов в России предусмотрен льготный режим налогообложения: ввоз судов, зарегистрированных в РМРС, освобождается от НДС, доходы судовладельцев от таких судов не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, такие суда не являются объектом налога на имущество и транспортного налога.