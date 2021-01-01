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Пандемия коронавируса ,  
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Путин допустил обсуждение сертификатов для привитых от COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вопрос введения международных сертификатов, которые облегчили бы передвижение людей, привитых от коронавируса, требует проработки. В целом, пока нельзя отвергать такую возможность. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Можно, наверное, об этом говорить. Хотя известно хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой, они могут быть переносчиками», — сказал он.

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Фото:Rodrigo Abd / AP

Путин пояснил, что не знает, насколько получение такого сертификата сейчас возможно. «Вопрос вакцинации связан прежде всего с защитой собственного здоровья, вот, о чем речь, с защитой собственного здоровья», — резюмировал президент.

Введение системы сертификатов, подтверждающих иммунитет человека к коронавирусу, обсуждался в Италии и Германии. Ведущий эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи также заявлял, что в стране рассматривается возможность ввести такие паспорта. Предполагалось, что для их обладателей будут сняты некоторые ограничения, например на посещение общественных мест.

В мае глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что в стране технически возможно ввести «паспорта иммунитета», которые будут содержать данные о том, болел человек инфекцией или нет.

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