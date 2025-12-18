Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии

Барт Де Вевер (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Бельгия не откажется от условий для использования российских активов, заявил премьер-министр Барт де Вевер в парламенте. Он подчеркнул, что от решения, которое предстоит принять Евросоюзу, зависит безопасность и процветание всего европейского континента.

«Мне нужно добиться выполнения этих условий. Необходимо исключить пункты, которые являются непреодолимыми препятствиями. Точка. В противном случае меня придется уволить. Гибкость в вопросах, угрожающих финансовой безопасности Euroclear и Бельгии, недопустима. Я не сдамся», — сказал он (цитата по VRT).

Одно из основных условий, на котором настаивает Бельгия, — юридические гарантии от других стран Евросоюза. Де Вевер неоднократно подчеркивал, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, все эти риски должны быть разделены между странами ЕС.

На данный момент гарантий по-прежнему слишком мало, отметил бельгийский премьер. «Я еще не видел ни одного текста, который убедил бы меня изменить позицию Бельгии. Я надеюсь увидеть его сегодня, но пока этого не произошло», — сказал он.

Бельгийский премьер-министр вновь назвал российские активы «курицей», а получаемую сейчас сверхприбыль — «яйцами», отметив, что использование самих активов автоматически лишит возможности получить доходы от них. «Сегодня план — подать эту курицу, съесть ее», — сказал он депутатам (цитата по Politico).

Материал дополняется