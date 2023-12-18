Песков оценил «ускоряющий эффект» прямой линии для снижения цен на яйца

Правительство и Минсельхоз и ранее принимали весьма эффективные меры по стабилизации ситуации с ценами на яйца в России, но ускоряющий эффект прямой линии с президентом Путиным налицо, подчеркнул Песков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ситуации с ценами на яйца в России наблюдается ускоряющий эффект прямой линии с президентом Владимиром Путиным: принимаются энергичные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ускоряющий эффект прямой линии налицо, энергичные меры принимаются, рынок подвижный. Есть ряд причин, почему был рост [цен на яйца]. Есть определенные емкости рынка, инерция», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что было бы несправедливо говорить, что действия правительства и Минсельхоза являются реакцией исключительно на прямую линию. Он отметил, что и до нее успешно принимались «весьма энергичные меры».

В качестве примера он привел обнуление ввозных пошлин на яйца и оперативные контакты с другими странами по импорту яиц, чтобы насытить российский рынок.

С начала 2023 года рост цен на яйца достиг 46,2%, согласно данным Росстата. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением.

На этом фоне правительство России одобрило обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран с 1 января по 30 июня 2024 года. В ближайшее время ожидаются поставки из Азербайджана, Турции и Ирана.

Минсельхоз России сообщал, что работает над стабилизацией цен на куриные яйца по трем направлениям:

увеличение объемов собственного производства яиц;

перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, «чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены»;

проработка решения об обнулении импортных пошлин и поставке необходимого объема из дружественных стран.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал растущие цены на яйца сбоем в работе правительства. «Разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами... Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил, что вот у граждан наших есть проблема. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», — сказал он.

Накануне, 18 декабря, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что первые поставки куриных яиц из Турции без импортной пошлины ожидаются через две-три недели — это позволит скорректировать цены внутри страны.