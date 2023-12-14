Глава Минсельхоза Патрушев заявил о работе над стабилизацией цен на яйца

Минсельхоз назвал три меры для стабилизации цен на яйца

Минсельхоз работает над стабилизацией цен на яйца, заявил Патрушев: увеличивается объем собственного производства, прорабатывается обнуление ввозных пошлин и перевод производителей и ретейлеров на долгосрочные контракты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министерство сельского хозяйства работает над стабилизацией цен на куриные яйца, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Его заявление приводится в телеграм-канале Минсельхоза.

Патрушев перечислил три направления, на которых сосредоточилось ведомство:

увеличение объемов собственного производства яиц;

работа над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, «чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены»;

проработка решения об обнулении импортных пошлин и поставке необходимого объема из дружественных стран.

По данным Росстата, с начала года рост цен на яйца к 11 декабря достиг 46,2%. В некоторых регионах вводились ограничения на продажу яиц в одни руки. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением. Ряд ретейлеров по предложению ФАС ограничили наценку на уровне 5%. Генпрокуратура решила провести проверку производителей и розничных продавцов яиц.

На этом фоне Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу поручили принять меры для увеличения внутреннего производства куриного мяса и яиц. Также правительство одобрило обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. До конца этой недели ожидаются поставки из Азербайджана, в ближайшее время — из Турции. Минсельхоз ожидает стабилизации ситуации в ближайший месяц.

Президент Владимир Путин назвал растущие цены на яйца сбоем в работе правительства.

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