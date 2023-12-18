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Война санкций ,  
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FT назвала срок принятия нового пакета санкций ЕС против России

FT: 12-й пакет санкций против России Евросоюз примет 18 декабря
Сюжет
Война санкций
Австрия добилась от Киева уступок, благодаря чему ЕС согласовал санкции, на днях они вступят в силу. Евросоюз ослабит ограничения по выезду на личных автомобилях из России: у европейских граждан арестовывать машины не будут
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз примет новый, 12-й пакет международных санкций против России в понедельник, 18 декабря, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания пояснили, что Австрия добилась уступок от Украины по вопросу приостановления статуса Raiffaisen Bank как «спонсора войны»: из-за него она блокировала новые ограничения. Согласие остальных 26 стран было получено несколько дней назад. «Теперь это формальность», — отметил один из дипломатов.

Австрия 18 декабря передаст в Совет ЕС свое согласие на принятие новых ограничений, их могут опубликовать этим же вечером либо 19 декабря, после чего санкции вступят в силу, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

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В новых санкциях будет ослаблен контроль за импортом из России предметов роскоши: гражданам стран ЕС разрешат оставлять личные автомобили при выезде из России при условии, что страна въезда не против этого. Об этом попросили несколько стран Евросоюза, которые имеют с Россией общую границу и должны обеспечивать выполнение правил, пояснили источники FT. «Мы позволим это только в очень, очень конкретных случаях», — пообещал один из дипломатов страны, граничащей с Россией.

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих с 2022 года санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Также в категорию запрещенных товаров попадают косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций).

В позднейшей редакции разъяснений ЕК указано, что в отношении товаров, которые вызывают «незначительные опасения» в вопросе обхода санкций, таких как предметы личной гигиены и одежда, надетая на путешественника или находящаяся в его багаже и «явно предназначенная строго для личного использования», «национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом».

В основном нововведения очередного пакета санкций заключаются в запрете экспорта российских алмазов с 1 января. Кроме того, потолок цен на нефть (принятый год назад на уровне $60 за баррель) будет ужесточен из-за «широкомасштабных случаев обхода».

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Фото:Ольга Ратькова / ТАСС

Накануне Рождества, празднующегося в католических и протестантских странах в конце декабря, немецкая таможня предупредила, что санкции распространяются и на подарки: если в составе посылки обнаружат бумагу, драгоценности, парфюмерию или другие товары, подпадающие под ограничения, ее изымут, ограничения не предусмотрены.

Российская таможня подтвердила риск ареста отправленных в Европу подарков. «Поскольку санкции приняты всеми странами Евросоюза, указанные меры могут быть применены и другими таможенными службами стран ЕС», — отметило ведомство.

Российская сторона требует отменить санкции, называет их неэффективными, незаконными, и мешающими самим европейским странам.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз санкции ЕС Автомобили Австрия
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