Таможня Германии пригрозила конфискацией отправленных из России подарков

К посылкам из России применяются те же правила, что и к импорту подсанкционных товаров, предупредил Берлин: подарки на границе могут изъять, исключений для них пообещали не делать

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Подарки, направленные из России в Германию, могут быть арестованы и конфискованы из-за санкций Евросоюза, предупредила немецкая таможня.

Ведомство напомнило, что в состав подарочных отправлений могут входить запрещенные к экспорту из России категории товаров: бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика и другая продукция. Эти правила приняты с соответствии с регламентом Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014.

«Нет исключения из запретов в отношении подарочных отправлений, подпадающих под действие приложения к Санкционному регламенту, которые иногда отправляются от одного частного лица в России другому частному лицу на таможенной территории ЕС», — сказано в предупреждении таможни.

Berliner Zeitung отмечает, что близится Рождество — период, когда многие российские немцы или легально проживающие в Германии российские граждане обмениваются подарками.

Прежде таможня Германии предупреждала, что личные вещи россиян могут быть конфискованы при попытке пересечь границу страны, исключений сделано не будет. Запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту № 833/2014, в том числе смартфоны, ноутбуки и др.

Под эмбарго попадают и личные автомобили — о том, что въезд на территорию Германии на личной машине из России будет расцениваться немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, стало известно еще в начале июля. Тогда с арестом автомобилей в ФРГ столкнулись несколько российских граждан. Немецкие таможенники при аресте ссылались на регламент ЕС № 833/2014.