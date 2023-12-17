Таможня Германии пригрозила конфискацией отправленных из России подарков
Подарки, направленные из России в Германию, могут быть арестованы и конфискованы из-за санкций Евросоюза, предупредила немецкая таможня.
Ведомство напомнило, что в состав подарочных отправлений могут входить запрещенные к экспорту из России категории товаров: бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика и другая продукция. Эти правила приняты с соответствии с регламентом Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014.
«Нет исключения из запретов в отношении подарочных отправлений, подпадающих под действие приложения к Санкционному регламенту, которые иногда отправляются от одного частного лица в России другому частному лицу на таможенной территории ЕС», — сказано в предупреждении таможни.
Berliner Zeitung отмечает, что близится Рождество — период, когда многие российские немцы или легально проживающие в Германии российские граждане обмениваются подарками.
Прежде таможня Германии предупреждала, что личные вещи россиян могут быть конфискованы при попытке пересечь границу страны, исключений сделано не будет. Запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту № 833/2014, в том числе смартфоны, ноутбуки и др.
Под эмбарго попадают и личные автомобили — о том, что въезд на территорию Германии на личной машине из России будет расцениваться немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, стало известно еще в начале июля. Тогда с арестом автомобилей в ФРГ столкнулись несколько российских граждан. Немецкие таможенники при аресте ссылались на регламент ЕС № 833/2014.
8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих с 2022 года санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Также в категорию запрещенных товаров попадают косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций).
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