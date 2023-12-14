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Бизнес ,  
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Доходы от нефтяного экспорта России упали на 17% в ноябре

МЭА: доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 17% в ноябре
Доходы России от нефтяного экспорта в ноябре снизились на 17%, подсчитали в МЭА. Агентство также полагает, что доля ОПЕК+ на мировом рынке в 2023 году упадет до 51%
BRENT BRENT $77,31 +1,76%
Фото: Ольга Ратькова / ТАСС
Фото: Ольга Ратькова / ТАСС

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились в ноябре к октябрю на 17%, до $15,2 млрд, уровня, не наблюдавшегося с июня 2023 года, следует из ежемесячного обзора Международной энергетического агентства (МЭА), опубликованного в четверг, 14 декабря.

Снижение доходов от продажи сырой нефти упали больше (на $2,4 млрд), чем на нефтепродукты ($800). В МЭА объяснили это сокращением поставок в ноябре на 200 тыс. б/с и снижением цен на российскую нефть. 6 декабря, по подсчетам агентства, стоимость марки Urals упала ниже $60 за баррель. Добыча сырой нефти в России в ноябре, по подсчетам агентства, снизилась с 9,53 до 9,5 млн б/с.

В июле МЭА подсчитывало, что нефтяные доходы России в июне упали по сравнению с маем на 11,2%, до $11,8 млрд (что было почти вдвое меньше уровня июня 2022-го в $20,4 млрд), но уже в июле они восстановились до $15,3 млрд.  При этом в ноябре 2023 года снижение год-к-году составило только 3,8%.

17 ноября в Reuters со ссылкой на двух трейдеров писали, что цены на российскую нефть упали ниже ценового потолка на фоне роста фрахтовых ставок, вызванного новыми американскими санкциями в отношении судовладельцев, и снижением мировых цен на нефть.

Ценовой потолок, которые одобрили G7, ЕС и Австралия, в $60 за баррель вступил в силу в декабре 2022 года. Он предполагает, что на сырую нефть из России, цена которой находится выше этого уровня, распространяется запрет на морские поставки и на оказание технической помощи танкерам и услуг, связанных с торговлей и транспортировкой нефти в третьи страны. Аналогичные меры для российских нефтепродуктов вступили в силу в феврале.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Мировые цены на нефть продолжают снижаться: с пикового уровня $91,17 за баррель 14 сентября стоимость Brent на бирже ICE упала на 16,9%, до $75,8 за баррель к 14 декабря (13:40 по МСК). В ноябре фьючерсы на Brent снизились на 6,2%, до $78,88 за баррель 1 декабря.

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В МЭА полагают, что рекордные поставки из США, Бразилии и Гайаны, а также резкий рост добычи нефти в Иране, наряду со снижением спроса, побудили часть стран ОПЕК+ объявить о более масштабных сокращениях добычи. Россия в конце ноября объявила, что будет дополнительно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/c (к еще 300 тыс. б/с) в первом квартале 2024 года.

Агентство объяснило рост американской добычи повышением эффективности бурения и производительности скважин на сланцевых участках. В итоге, по подсчетам МЭА, сокращения в рамках соглашений ОПЕК+ и рост добычи в странах вне-ОПЕК+ приведет к падению доли стран ОПЕК+ на мировом рынке до 51% по итогам 2023 года, самого низкого уровня с момента создания альянса в 2016 году.

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Теги
Георгий Смирнов
МЭА экспорт нефти экспорт нефтепродуктов

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