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Война санкций ,  
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Украина временно исключила Raiffeisen из «спонсоров войны»

НАПК Украины приостановил статус Raiffeisen в списке «спонсора войны»
Сюжет
Война санкций
Австрия не позволяла принять новые санкции ЕС без исключения банка Raiffeisen из украинского реестра «спонсоров войны», после переговоров его статус был приостановлен. Вето на новые ограничения против России было снято
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank как «международного спонсора войны», сообщает реестр Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской Комиссии», — сказано в сообщении.

Вопрос о присутствии Raiffeisen Bank в украинском реестре «спонсоров войны» помешал Австрии одобрить принятие очередного, 12-го пакета санкций против России. Австрийские чиновники в течение последних нескольких недель требовали исключить банк из украинского списка на встречах с европейскими дипломатами, а представители Raiffeisen несколько раз встречались с сотрудниками НАПК, писал Reuters.

По сведениям агентства, после обсуждений ситуацию удалось уладить и Австрия после согласия Киева убрать банк из реестра перестала блокировать принятие новых санкций. Еще 14 декабря австрийский канцлер вышел из помещения в тот момент, когда на саммите ЕС началось обсуждение новых санкций, и пакет ограничений предварительно одобрили без него.

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Австрия действовала по примеру Венгрии и Греции, которые блокировали предыдущие пакеты санкций, также добиваясь исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», отмечало Politico.

Raiffeisen попал в украинский реестр этой весной «за продолжение работы в России и признание так называемых ДНР и ЛНР», предоставление выгодных условий кредитования российским военным, «фактически вознаграждая» их, а также «подыгрывание российской пропаганде», называя происходящее на Украине специальной военной операцией, поясняли в Киеве.

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Сейчас в украинском реестре «спонсоров войны» 45 компаний, больше всего из Китая (12), США (7), Германии и Франции (по 4). В перечне перечислены, среди прочих, швейцарская Nestle, американские PepsiCo и Philip Morris International, китайская Xiaomi, французские Auсhan и Bonduelle, а также британская Unilever. Включение в реестр не несет юридических последствий.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Австрия Raiffeisen санкции ЕС Евросоюз

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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