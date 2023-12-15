ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии вышел из зала

Карл Нехаммер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Евросоюз согласовал 12-й пакет международных санкций против России. Австрия, ранее выступала против принятия ограничений в их нынешнем виде, однако во время согласования пакета австрийский канцлер Карл Нехаммер ненадолго покинул зал. Об этом Politico рассказали источники среди дипломатов.

Нехаммер вышел из помещения, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Собеседники издания назвали произошедшее совпадением.

Пока не ясно, отмечает издание, когда достигнутое соглашение будет отражено на бумаге.

Страны ЕС согласились с новыми санкциями еще 13 декабря, однако Австрия выступила против, заявив, что ей нужно время для юридической оценки предлагаемых мер. Как выяснил Reuters, Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank из украинского «списка спонсоров войны».

Накануне аналогичным образом было принято решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной по вопросу ее вступления в блок. Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть зал, тот последовал совету и не наложил вето на решение остальных 26 стран ЕС. Но уже после заседания он выразил свое возмущение.

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