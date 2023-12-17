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Война санкций ,  
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ФТС предупредила о возможной конфискации отправленных в ЕС подарков

ФТС: россиянам стоит учесть риск конфискации санкционки при отправке в ЕС
Сюжет
Война санкций
Фото: Michael Gstettenbauer / IMAGO / Global Look Press
Фото: Michael Gstettenbauer / IMAGO / Global Look Press

Подарки, направленные из России в Германию и другие страны Евросоюза, могут быть задержаны и конфискованы из-за антироссийских санкций, предупредила российская Федеральная таможенная служба.

«Таможенные органы Германии могут задержать и конфисковать подсанкционные товары. Поскольку санкции приняты всеми странами Евросоюза, указанные меры могут быть применены и другими таможенными службами стран ЕС», — говорится в публикации.

Таможня Германии пригрозила конфискацией отправленных из России подарков
Политика
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Немецкая таможня предупредила 17 декабря, что к посылкам из России применят те же правила, что и к импорту подсанкционных товаров: подарки на границе могут изъять, исключений для них пообещали не делать.

В начале сентября Германия сообщила, что может конфисковать личные вещи россиян при попытке пересечь границу страны. Летом Берлин пригрозил изъять автомобили россиян при въезде на территорию страны.

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих с 2022 года санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Также в категорию запрещенных товаров попадают косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций).

В позднейшей редакции разъяснений ЕК указано, что в отношении товаров, которые вызывают «незначительные опасения» в вопросе обхода санкций, таких как предметы личной гигиены и одежда, надетая на путешественника или находящаяся в его багаже и «явно предназначенная строго для личного использования», «национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом».

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