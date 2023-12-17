ФТС предупредила о возможной конфискации отправленных в ЕС подарков

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Подарки, направленные из России в Германию и другие страны Евросоюза, могут быть задержаны и конфискованы из-за антироссийских санкций, предупредила российская Федеральная таможенная служба.

«Таможенные органы Германии могут задержать и конфисковать подсанкционные товары. Поскольку санкции приняты всеми странами Евросоюза, указанные меры могут быть применены и другими таможенными службами стран ЕС», — говорится в публикации.

Немецкая таможня предупредила 17 декабря, что к посылкам из России применят те же правила, что и к импорту подсанкционных товаров: подарки на границе могут изъять, исключений для них пообещали не делать.

В начале сентября Германия сообщила, что может конфисковать личные вещи россиян при попытке пересечь границу страны. Летом Берлин пригрозил изъять автомобили россиян при въезде на территорию страны.