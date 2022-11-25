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Военная операция на Украине ,  
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Песков увидел в словах Зеленского о Крыме нежелание решить конфликт миром

Песков: слова Зеленского о Крыме говорят о нежелании решить конфликт «невоенными методами»
О Крыме в составе Украины не может быть и речи, это означает отчуждение территории России, заявил Песков. Зеленский считает, что на обсуждение завершения боевых действий без возвращения полуострова «не стоит тратить время»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны означают, что Киев не готов решить конфликт мирным путем, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Песков подчеркнул, что о возвращении Крыма Украине не может быть и речи, это означало бы отчуждение территории России.

Накануне в интервью The Financial Times Зеленский сказал, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной не завершится до тех пор, пока Киев не вернет себе утраченные территории. В противном случае, считает он, возобновление боевых действий будет вопросом времени. По словам Зеленского, если Украине предложат решение, по которому Крым останется российским, «на это не стоит тратить свое время». При этом, указал президент, он «будет только за» то, чтобы вернуть полуостров в состав Украины невоенным путем.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова Зеленского, сказал, что украинскому президенту «никогда не видать» полуострова.

Власти Украины неоднократно говорили о намерении вернуть под свой контроль Крым, который вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Зеленский в августе заявлял, что Киев готов сделать это любыми средствами, не консультируясь с другими странами. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак выражал уверенность, что страна со временем займется этим вопросом, а замминистра обороны Владимир Гаврилов указывал, что в Киеве хотели бы добиться цели скорее «раньше, чем позже».

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Итогов крымского референдума, большинство участников которого высказались за присоединение к России, не признали Украина и страны Запада. Они ввели против Москвы санкции. Российские власти считают вопрос принадлежности полуострова закрытым. «Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», — говорил президент Владимир Путин.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Крым Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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Сумма
Срок
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