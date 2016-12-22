ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 66,46 EUR Нал. 76,63 75,69 USD Бирж. 66,84 +0,06 EUR Бирж. 76,19 +0,44 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3576,30 +224,33 IMOEX 2328,38 -1,30% RTSI 1097,26 -1,45% Brent 58,25 -3,08% DJIA 23592,98 -2,11% Nasdaq 6753,73 -2,27%
В Кремле ответили на резолюцию Генассамблеи ООН по «милитаризации» Крыма
Лента новостей
Путин пригрозил новыми ракетами странам с «агрессивной риторикой» 14:26, Политика Подготовку «Русского дома» в Давосе возобновили после отмены ограничений 14:20, Политика Все застройщики начнут платить взносы в Фонд дольщиков до конца года 14:15, Бизнес Суд арестовал вице-губернатора Псковской области по делу о взятке 14:14, Общество Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 14:05, РБК и Porsche Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году 14:02, Общество Ethereum за $1, Bitcoin — за $200 тыс, успех STO: чего ждать от 2019 года 13:59, Крипто Когда продавать Bitcoin: цена криптовалюты снова снизилась 13:58, Крипто Ученые обнаружили самый удаленный объект Солнечной системы 13:56, Технологии и медиа Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России 13:53, Общество Депутаты приняли закон о прекращении уголовных дел по возмещении ущерба 13:47, Экономика Испытательные лаборатории ждут поддержки государства 13:44, Партнерский материал Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 13:36, РБК и Volkswagen Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии 13:35, Общество В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе 13:34, Общество Госдума приняла закон против вмешательства иностранных НКО в выборы 13:29, Политика В Самарской области полковника МВД задержали при получении крупной взятки 13:15, Общество Госдума ввела штрафы до 1 млн руб. за вовлечение детей в митинги 13:14, Общество Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву 13:11, Общество Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 13:11, РБК и Экспострой на Нахимовском «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера 13:04, Спорт Госдума приняла закон об увеличении микрозайма для малого бизнеса 13:03, Финансы 100 модных подарков для женщин и мужчин 12:59, Стиль Прокуратура заявила о незаконном переводе Цеповяза на облегченные условия 12:57, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 12:55, РБК и Philips Госдума приняла закон о контроле снятия денег с карт иностранных банков 12:54, Политика
В Кремле ответили на резолюцию Генассамблеи ООН по «милитаризации» Крыма
Политика, 12:37
0
В Кремле ответили на резолюцию Генассамблеи ООН по «милитаризации» Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с решением Генассамблеи. Он отметил, что Крым вошел в состав России «в результате свободного волеизъявления крымчан»
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Кремле «глубоко сожалеют» в связи с поддержкой Генассамблеей ООН резолюции Украины, в которой выражалась озабоченность в связи с «милитаризацией Крыма», частей Черного и Азовского морей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Мы можем выразить только свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление», — сказал он.

По словам Пескова, Крым является «неотъемлемой частью» России, полуостров «воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан». По его словам, вхождение Крыма в состав России прошло «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством». «Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию», — добавил пресс-секретарь.

Заседание Генассамблеи ООН прошло 17 декабря, на ней 66 членов организации поддержали предложенную Киевом резолюцию, в которой осуждались открытие Крымского моста и задержание украинских военных кораблей российскими пограничниками. Действия России в ООН сочли «неоправданными». Против резолюции проголосовали 19 государств, еще 72 страны воздержались.

Генассамблея ООН осудила открытие Крымского моста
Политика

После принятия резолюции президент Украины Петр Порошенко заявил о «еще одном важном шаге на пути к деоккупации Крыма». «Резолюция показала однозначную оценку мировым сообществом продолжающегося противоправного поведения Кремля», — сказал украинский президент.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «витком глупости» поддержку Генассамблеей киевской резолюции. «Уже все, кто мог, успели понять, что идти на поводу у руководства Украины — абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие», — подчеркнул Аксенов.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал поддержавших резолюцию группой, которая своими действиями поощряет «украинских подопечных на новые преступления и провокации». Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев счел принятую резолюцию «бесполезной», которая при этом может привести к эскалации конфликта в регионе. Об этом он написал в Facebook.

«Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные. С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова», — уточнил Косачев.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Отношения между Россией и Украиной накалились после инцидента в районе Керченского пролива, произошедшего в конце ноября. Тогда российскими пограничниками были задержаны два украинских артиллерийских катера и рейсовый буксир. В ФСБ указывали, что военные корабли нарушили границу и не остановились по требованию.

В свою очередь на Украине сообщали, что предупреждали российскую сторону о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. После задержания кораблей власти Украины ввели в ряде областей военное положение, въезд россиян на территорию страны был ограничен.

Президент Украины Петр Порошенко называл происшествие «не просто инцидентом и не кризисом», а войной. По словам президента Владимира Путина, происшествие с украинскими кораблями произошло в интересах украинского лидера в преддверии президентских выборов.

Авторы: Григорий Дубов, Полина Химшиашвили.
Теги: Генассамблея ООН , Крым , Кремль , Россия и Украина
Главное
Заместителем Чайки станет бывший прокурор Дагестана Политика
Материалы по теме
Порошенко назвал резолюцию ООН по Крыму шагом к «деоккупации» полуострова Политика
Генассамблея ООН осудила открытие Крымского моста Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter