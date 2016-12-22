В Кремле ответили на резолюцию Генассамблеи ООН по «милитаризации» Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с решением Генассамблеи. Он отметил, что Крым вошел в состав России «в результате свободного волеизъявления крымчан»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Кремле «глубоко сожалеют» в связи с поддержкой Генассамблеей ООН резолюции Украины, в которой выражалась озабоченность в связи с «милитаризацией Крыма», частей Черного и Азовского морей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Мы можем выразить только свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление», — сказал он.

По словам Пескова, Крым является «неотъемлемой частью» России, полуостров «воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан». По его словам, вхождение Крыма в состав России прошло «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством». «Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию», — добавил пресс-секретарь.

Заседание Генассамблеи ООН прошло 17 декабря, на ней 66 членов организации поддержали предложенную Киевом резолюцию, в которой осуждались открытие Крымского моста и задержание украинских военных кораблей российскими пограничниками. Действия России в ООН сочли «неоправданными». Против резолюции проголосовали 19 государств, еще 72 страны воздержались.

После принятия резолюции президент Украины Петр Порошенко заявил о «еще одном важном шаге на пути к деоккупации Крыма». «Резолюция показала однозначную оценку мировым сообществом продолжающегося противоправного поведения Кремля», — сказал украинский президент.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «витком глупости» поддержку Генассамблеей киевской резолюции. «Уже все, кто мог, успели понять, что идти на поводу у руководства Украины — абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие», — подчеркнул Аксенов.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал поддержавших резолюцию группой, которая своими действиями поощряет «украинских подопечных на новые преступления и провокации». Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев счел принятую резолюцию «бесполезной», которая при этом может привести к эскалации конфликта в регионе. Об этом он написал в Facebook.

«Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные. С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова», — уточнил Косачев.

Отношения между Россией и Украиной накалились после инцидента в районе Керченского пролива, произошедшего в конце ноября. Тогда российскими пограничниками были задержаны два украинских артиллерийских катера и рейсовый буксир. В ФСБ указывали, что военные корабли нарушили границу и не остановились по требованию.

В свою очередь на Украине сообщали, что предупреждали российскую сторону о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. После задержания кораблей власти Украины ввели в ряде областей военное положение, въезд россиян на территорию страны был ограничен.

Президент Украины Петр Порошенко называл происшествие «не просто инцидентом и не кризисом», а войной. По словам президента Владимира Путина, происшествие с украинскими кораблями произошло в интересах украинского лидера в преддверии президентских выборов.