Порошенко назвал резолюцию ООН по Крыму шагом к «деоккупации» полуострова

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества продолжающемуся противоправному поведению Кремля», — заявил президент Украины.

По его словам, поддержка, выраженная в ООН, будет задокументирована в консолидированной претензии Киева к Москве.

Ранее в ГА ООН одобрили предложенную Украиной резолюцию, в которой выражается озабоченность милитаризацией Крыма, Азовского моря и части Черного моря. Кроме того, в документе осуждается строительство Крымского моста, а сам полуостров в тексте назван «временно оккупированным». В резолюции также есть призыв освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. Документ поддержали 66 стран, против него выступили 19, еще 72 члена ООН не стали голосовать, а оставшиеся не явились на заседание.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал поддержавших резолюцию группой, которая своими действиями поощряет «украинских подопечных на новые преступления и провокации».