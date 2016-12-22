Аксенов назвал «витком глупости» поддержку украинской резолюции в ООН

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «витком глупости» поддержку Генассамблеей ООН украинской резолюции по поводу «милитаризации» республики и прилегающих морей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю это очередным витком глупости, поскольку уже все, кто мог, успели понять, что идти на поводу у руководства Украины — абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие», — сказал он.

Аксенов добавил, что Крыму ничего не угрожает, так как власти России обеспечивают безопасность республики. Он также заявил, что все силы в республике находятся в полной готовности. Он подчеркнул, что во время инцидента в Керченском проливе были задействованы только российские пограничные службы, в то время как Минобороны и Росгвардия в нем не участвовали.

«У нас хватит сил ответить всем. Но уверен, до этого не дойдет», — заявил Аксенов.

Ранее Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию. В ней выражается озабоченность «милитаризацией» Крыма, Азовского и части Черного морей. В документе также есть призыв к России освободить задержанных моряков и корабли, а также осуждение строительства моста через Керченский пролив. Применение силы Москвой в документе названо «неоправданным».

25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля. В ФСБ заявляли, что они не имели соответствующего разрешения и не реагировали на требования остановиться, поэтому было применено оружие. Украинская сторона подчеркивала, что предупреждала Россию о готовящихся маневрах. В результате находившихся на борту украинских моряков арестовали и обвинили в нарушении границы России. В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде областей страны.