Генассамблея ООН осудила открытие Крымского моста

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, которая критикует «милитаризацию Крыма и Севастополя». В российском постпредстве уже выразили сожалению по поводу итогов голосования

Фото: Jason Szenes / EPA / ТАСС

Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, в которой выражается серьезная озабоченность по поводу «милитаризации Крыма», Азовского моря и прилегающей к району части Черного моря, сообщает агентство «Интерфакс».

Помимо этого, в документе содержится призыв к России освободить задержанные 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы Москвой называется «неоправданным».

Отдельным пунктом в резолюции строительство и открытие моста между Россией и Крымом, который в документе называется «временно оккупированным».

За резолюцию проголосовали 66 государств, против 19, сообщает агентство ТАСС. 72 члена ООН решили воздержаться, а остальные страны и вовсе не приняли участия в голосовании.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя голосование, выразил сожалению по поводу его итогов. Проголосовавших «за» он назвал группой, которая «поощряет своим действиями украинских подопечных на новые преступления и провокации». «Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей», - цитирует Полянского пресс-служба постпредства.

При этом российский представитель заявил, что имеется предостаточно доказательств того, что украинская армия и добровольческие батальоны «ведут войну со своими же собственными гражданами, обстреливают и убивают женщин, стариков и детей». «Но вы их не хотите замечать, потому что они вам неудобны». – заявил дипломат.

Упоминание Крыма как «оккупированной территории» Полянский охарактеризовал как «фантомные боли» украинских коллег.