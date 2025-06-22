Задержавшийся в командировке вице-премьер Украины вернулся в страну

Алексей Чернышов задержался в заграничной командировке на фоне коррупционного скандала. УП писала, что семья чиновника выехала из страны вслед за ним. «Наконец-то дома», — написал 22 июня министр в соцсети

Алексей Чернышов (Фото: из личного архива Олексій Чернишов)

Вице-премьер Украины — министр национального единства Алексей Чернышов, задержавшийся в заграничной командировке на фоне коррупционного скандала, сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена», — написал Чернышов и опубликовал фотографию на фоне надписи на украинском языке «Ласкаво просимо» («Добро пожаловать»).

По его словам, «завтра» он намерен вернуться к работе в кабинете министров, чтобы «воплощать договоренности на практике».

«В частности, будем работать над сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах — членах ЕС», — добавил вице-премьер.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере, которая могла нанести ущерб государству более чем на 1 млрд грн ($23,8 млн), писала «Украинская правда» (УП). Под подозрение попали пять человек: в частности, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володин был арестован. По данным газеты, около месяца назад у вице-премьера прошли обыски.

Чиновник последние дни находился за рубежом. В его пресс-службе УП сообщали, что у министра плановая рабочая командировка в странах ЕС. Это подтверждали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский. Зеленский говорил, что Чернышов должен вернуться, когда закончится командировка.

«У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое — это открывать хабы в разных странах, а второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает», — рассказывал Зеленский (цитата по УНИАН).

«Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели», — уточнял Шмыгаль 20 июня.

Накануне нардеп Ярослав Железняк заявил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Об этом сказал и источник УП.

Собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что семья Чернышова выехала из страны: 19 июня — его сын, а 20-го — жена.