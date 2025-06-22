 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Задержавшийся в командировке вице-премьер Украины вернулся в страну

Задержавшийся за границей на фоне скандала вице-премьер Украины вернулся домой
Алексей Чернышов задержался в заграничной командировке на фоне коррупционного скандала. УП писала, что семья чиновника выехала из страны вслед за ним. «Наконец-то дома», — написал 22 июня министр в соцсети
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов (Фото: из личного архива Олексій Чернишов)

Вице-премьер Украины — министр национального единства Алексей Чернышов, задержавшийся в заграничной командировке на фоне коррупционного скандала, сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена», — написал Чернышов и опубликовал фотографию на фоне надписи на украинском языке «Ласкаво просимо» («Добро пожаловать»).

По его словам, «завтра» он намерен вернуться к работе в кабинете министров, чтобы «воплощать договоренности на практике».

«В частности, будем работать над сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах — членах ЕС», — добавил вице-премьер.

Зеленский ввел новые санкции из-за Крыма
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере, которая могла нанести ущерб государству более чем на 1 млрд грн ($23,8 млн), писала «Украинская правда» (УП). Под подозрение попали пять человек: в частности, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володин был арестован. По данным газеты, около месяца назад у вице-премьера прошли обыски.

Чиновник последние дни находился за рубежом. В его пресс-службе УП сообщали, что у министра плановая рабочая командировка в странах ЕС. Это подтверждали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский. Зеленский говорил, что Чернышов должен вернуться, когда закончится командировка.

«У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое — это открывать хабы в разных странах, а второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает», — рассказывал Зеленский (цитата по УНИАН).

«Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели», — уточнял Шмыгаль 20 июня.

Накануне нардеп Ярослав Железняк заявил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Об этом сказал и источник УП.

Собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что семья Чернышова выехала из страны: 19 июня — его сын, а 20-го — жена.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
вице-премьер Украина коррупционный скандал
Материалы по теме
В Испании задержали обвиняемого в коррупции экс-замсекретаря СНБО Украины
Политика
Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России
Общество
У экс-главы антикоррупционного отдела изъяли имущество на ₽69 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
CNN назвал два требования Трампа при разработке операции против Ирана Политика, 21:19
Экс-посол США в России связал удар по Ирану с риском вторжения на Тайвань Политика, 21:15
«Ювентус» разгромил второго соперника на клубном чемпионате мира Спорт, 21:12
Глава Минпромторга сообщил о блокировке 1,2 млрд некачественных товаров Общество, 21:06
В Генштабе Израиля заявили о поворотном моменте после ударов США по Ирану Политика, 21:02
Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму Общество, 20:57
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
ESPN узнал об обмене двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта Спорт, 20:47
В МИД ФРГ обвинили Иран в пересечении красной линии в ядерной программе Политика, 20:44
Как Иран может ответить атаковавшим его американцам Политика, 20:38
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Бобровский и Куликов взяли флаги России на чемпионский парад «Флориды» Спорт, 20:14
Задержавшийся в командировке вице-премьер Украины вернулся в страну Политика, 20:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:01