Зеленский заявил, что военных не заставляют умирать «ради руин» Покровска

Зеленский — о Покровске: военных не заставляют умирать ради руин
Зеленский заявил о важности сохранения личного состава украинской армии, отметив, что никто не заставляет военных «умирать ради руин» в Покровске. Российский Генштаб доложил о завершении окружения сил ВСУ в районе города в октябре
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Вооруженные силы Украины столкнулась с «очень сложной» ситуацией в Покровске (Красноармейске), но решение о выводе войск принимает исключительно военное командование на местах, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television.

«Никто не заставляет их умирать ради руин. Я буду поддерживать находящихся там солдат, особенно командиров, в том, как они могут контролировать ситуацию. <…> Для нас важнее всего наши солдаты», — сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, установив контроль над Покровском, Россия «попытается убедить» президента США Дональда Трампа, что Украина должна отказаться от Донбасса для прекращения военного конфликта. «Мы не можем покинуть Восточную Украину. Никто этого не поймет, люди этого не поймут», — сказал он.

Покровск — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

В конце октября 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил, что группировка войск «Центр» завершила окружение сил ВСУ в районе Покровска. Впоследствии Минобороны России неоднократно заявляло о попытках украинских военных прорвать окружение под Покровском. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в начале недели заявил, что ситуация в городе в целом «контролируемая», а интенсивность боевых действий снизилась.

Генштаб ВСУ заявил об осложнении ситуации с логистикой под Покровском
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Украина остается «открытой для переговоров с россиянами» с целью достижения прекращения огня, отметил Зеленский. Если они хотят прекратить конфликт, то «нужно переходить на дипломатический путь», сказал он. «И, повторюсь, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт», — заключил Зеленский.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу. Урегулированию препятствует позиция украинской стороны и ее нежелание действовать «политико-дипломатическим путем», указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Призывы Украины к прекращению огня являются попыткой «выиграть время», заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Москва, по его словам, считает несостоятельной идею «перемирие — а там посмотрим».

Милена Костерева Милена Костерева
Владимир Зеленский Покровск ВСУ
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

