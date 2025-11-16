МИД Турции оценил, насколько конфликт на Украине близок к завершению

Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке

Конфликт на Украине максимально приблизился к своему завершения, заявил в эфире телеканала A Haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

«На мой взгляд, этот конфликт сейчас ближе всего к тому, чтобы завершиться», — сказал он. По словам Фидана, европейские лидеры тоже придерживаются этого мнения, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фидан отметил, что европейские политики обсуждали этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава МИД Турции объяснил скорое прекращение конфликта тем, что сейчас «самый мрачный момент», когда обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. «Сложилась тупиковая ситуация. <…> Никто никуда не может сдвинуться, ничего не может произойти», — сказал Фидан.

Материал дополняется