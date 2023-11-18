В Хельсинки прошел митинг против закрытия четырех КПП на границе с Россией

В Хельсинки прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией

Более сотни выходцев из России провели митинг в Хельсинки против закрытия четырех КПП на восточной границе. Протестующие отмечали, что решение финских властей будет препятствовать воссоединению семей

Фото: @IGORinRussia / Youtube

Проживающие в Финляндии выходцы из России в субботу, 18 ноября, провели у здания парламента в Хельсинки митинг против закрытия четырех пунктов пропуска на границе, пишет Helsingin Sanomat.

Как отмечает газета, протестующие выражали недовольство политикой властей и были обеспокоены тем, что закрытие пограничных переходов будет препятствовать воссоединению семей. В основном митингующие имели двойное гражданство или вид на жительство в Финляндии. «Границы должны быть открыты! Откройте границы!» — кричали участники акции по-фински.

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Один из участников акции по имени Сергей сообщил Helsingin Sanomat, что понимает всю сложность ситуации на границе, однако, по его словам, «простых решений сложных проблем не существует». Он полагает, что такими мерами Финляндия вредит самой себе.

Еще одна участница демонстрации — Надежда — заявила газете, что если вся восточная граница будет закрыта, то ей будет гораздо сложнее видеться с семьей. «Для нас очень важно иметь возможность встречаться с нашими близкими и родственниками и заботиться о них», — подчеркнула девушка.

По подсчетам финского издания, на акции присутствовали более сотни человек всех возрастов, в том числе несколько семей с детьми. Корреспондент «РИА Новости» сообщает о порядка 300 митингующих.

Как отмечает агентство, на плакатах у людей можно было заметить следующие лозунги : Perhesiteet eivät ole etuoikeus! («Семейные связи не привилегия!»), Perheetön Joulu 2023 («Рождество без семьи 2023»), Perheille SEIS, mutta kaasua tulee («Семья стой, газ иди»), Liikkumisen vapaus on perusoikeus («Свобода передвижения — конституционное право»), Rajoitukset tappavat («Ограничения убивают»).

По состоянию на конец 2022 года в Финляндии постоянно проживали 159 966 человек, которые, помимо финского, имеют гражданство другой страны. По данным статистической службы республики, крупнейшей группой лиц с двойным гражданством остаются граждане России — 37 813 человек.

Ранее в Финляндии также создали петицию против закрытия погранпунктов на границе с Россией. По словам ее авторов, решение властей «противоречит правам человека» и «разрывает семейные связи». На момент публикации материала петицию подписали уже более 9,6 тыс. человек.

С18 ноября Финляндия решила закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией. Речь идет о пунктах «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), которые будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года. Всего на российско-финской границе действуют девять КПП.

Свое решение в Хельсинки связали с ростом числа просителей убежища, не имеющих необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном прибывают мигранты из Ирака, Йемена и Сомали. Финский премьер Петтери Орпо объяснил это тем, что российская сторона стала пропускать в Финляндию иностранцев без разрешительных документов на въезд.

МИД России назвал идею Хельсинки деструктивной и предупредил, что она «приведет к новым разделительным линиям в Европе». В Кремле заявляли, что Россия никогда не угрожала Финляндии, и Хельсинки выбрал ошибочный «путь конфронтации».