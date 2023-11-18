В секторе Газа сообщили о 50 погибших при ударе по школе

Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе на севере Газы

По данным Al Jazeera, в результате авиаудара по школе на севере Газы погибли около 200 человек, Минздрав анклава сообщает не менее чем о 50 погибших. ЦАХАЛ сообщения об инциденте не комментировал

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Не менее 50 человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе «Аль-Фахур» на севере Газы, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав сектора Газа. При этом корреспондент телеканала Эмад Закут ранее сообщил, что при ударе погибли около 200 человек.

Школа «Аль-Фахур» находится рядом с лагерем для беженцев Джебалия. Ей управляет Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). По словам корреспондента Al Jazeera Тарека Абу Аззума, беженцы использовали здание школы, чтобы спрятаться от обстрелов. «Повсюду трупы, и бригады медиков пытаются эвакуировать раненых», — сказал он.

Израиль сообщения об ударе по школе не комментировал. Ранее ЦАХАЛ сообщала, что север Газы находится под контролем израильских войск.

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после атаки ХАМАС на страну утром 7 октября, по анклаву более двух недель наносились авиаудары с израильской стороны). После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы, а еще спустя два дня ХАМАС потерял контроль над севером города. 16 ноября ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

Месяц назад, 17 октября, минздрав сектора Газа сообщил о 500 погибших в результате удара израильской армии по больнице аль-Ахли. Al Arabiya сообщал о более чем 800 жертвах и пострадавших. ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль. ХАМАС обвинил Израиль в «военном преступлении». Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают Тель-Авив.

ЦАХАЛ возложила ответственность за атаку на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в произошедшем виноваты террористы, а не армия. В доказательство непричастности к произошедшему израильская армия опубликовала снимки больницы с дрона; военные заявили, что на кадрах нет воронок, характерных для разрывов израильских боеприпасов.

Западные СМИ, в частности Newsweek, CNN и AFP, со ссылкой на данные разведок называли число жертв удара по больнице, о котором заявила палестинская сторона, завышенным. «Разведданные, наши и израильские, показывают, что их [погибших] самое большее — несколько десятков», — заявил Newsweek высокопоставленный представитель американской разведки. Источник AFP в разведке одной из европейской стран сказал, что число жертв может быть около 50 человек.