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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Newsweek узнал, что США сочли завышенным число погибших в больнице в Газе

Newsweek: разведка США считает, что в больнице в Газе погибли «десятки» человек
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Война Израиля с ХАМАС 2023
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Палестино-израильский конфликт
При взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли несколько десятков человек, а не несколько сотен, как об этом сообщала палестинская сторона, заявил Newsweek источник в разведке США. Он также отметил, что Израиль не причастен к атаке
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС

Американские и израильские разведданные показывают, что при взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли не 500 человек, как ранее заявил Минздрав сектора Газа, а «несколько десятков». Об этом Newsweek заявил высокопоставленный представитель американской разведки.

По его словам, в разведслужбе уверены, что Израиль не атаковал больницу, а «выпущенная из сектора Газа ракета упала рядом с больницей, а не на нее».

«Мы не знаем, сколько точно людей погибло, и Израиль этого пока не знает. <...> Но разведданные, наши и израильские, показывают, что их [погибших] самое большее несколько десятков», — заявил представитель разведки, подчеркнув, что это также является трагедией.

В то же время он отметил, что завышенное палестинской стороной число погибших демонстрируют «очередной случай массового преувеличения и вопиющей лжи со стороны ХАМАСА».

Ракета попала в больницу Аль-Ахли 17 октября. Минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек. Позднее канал Al Arabiya сообщил о более чем 800 жертвах и пострадавших.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ответственность за атаку несет запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад». В доказательство непричастности к произошедшему ЦАХАЛ опубликовала снимки больницы с дрона; военные заявили, что на кадрах нет воронок, характерных для разрывов израильских боеприпасов. В армии сообщили также, что провели дополнительную проверку и изучили оперативные и разведывательные данные, которые подтверждают, что больницу атаковал не Израиль.

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ХАМАС, контролирующий территорию Газы, обвинил в произошедшем Израиль. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал атаку на больницу «отвратительным военным преступлением» и отказался от встречи с президентом США Джо Байденом.

Удар по госпиталю осудили в ООН и ЕС, а также лидеры ряда государств. МИД России назвал атаку актом расчеловечивания и призвал Израиль предоставить свидетельства своей непричастности.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
разведка США Израиль ХАМАС сектор Газа Больница погибшие
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