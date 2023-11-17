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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган заявил о полном разрушении сектора Газа

Эрдоган: в результате атак Израиля сектор Газа полностью разрушен
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Сектор Газа уничтожен атаками Израиля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«На данный момент убиты 13 тыс. палестинцев — дети, женщины, старики. От сектора Газа ничего не осталось», — заявил Эрдоган (цитата по Anadolu). По его словам, если Турция и Германия смогут призвать к гуманитарному прекращению огня, то регион будет спасен от «огненного кольца». «Я думаю, что каждый должен взять на себя ответственность за обеспечение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке», — заключил Эрдоган.

Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Турции неоднократно критиковал израильские власти и армию (ЦАХАЛ) и сравнивал ее действия в анклаве с резней. Он назвал атаки с земли и воздуха военными преступлениями и призвал ООН и Международный уголовный суд расследовать их. По словам Эрдогана, ХАМАС не «террористическая организация», как считают в Тель-Авиве, а освободительное движение.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил главной целью Израиля в войне полное уничтожение ХАМАС, потому что его боевики совершили «ошеломляющее злодеяние», прорвавшись 7 октября через израильскую границу и убив минимум 1200 человек, в основном мирных жителей. Он также сравнил движение с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и пообещал стереть группировку с лица земли.

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Реджеп Тайип Эрдоган сектор Газа Израиль
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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