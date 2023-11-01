Путин не исключил «провокаций», подобных подрыву «Северных потоков»

Поводом для новых диверсий может стать исчерпание потенциала санкций, считает Путин. Среди таких случаев он перечислил взрывы на «Северных потоках» и обвинения в повреждении газопровода Balticconnector

Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года (Фото: Danish Defence Ministry / Global Look Press)

Не стоит исключать «провокаций», подобных подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

В условиях, «когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», считает президент России. В этом контексте Путин напомнил о ситуации с «Северными потоками».

Также не следует исключать «провокаций», подобных обвинениям в адрес России о причастности к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, продолжил Путин.

«Она [труба] сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Вот такие вещи, конечно, могут использовать против нас», — сказал глава государства.

Властям важно просчитывать подобные риски заранее и реагировать на них с опережением, подчеркнул Путин.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания опровергли обвинения.

8 октября финский и эстонский операторы заметили падение давления в газопроводе Balticconnnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка произошла в результате «деятельности извне». В полиции страны заявили, что в момент повреждения в районе инцидента находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». Кремль и «Росатом» исключили причастность контейнеровоза к инциденту.

В конце октября финская полиция обнаружила на месте утечки на газопроводе шеститонный якорь без одного зубца. В ведомстве допускают, что именно он мог вызвать аварию.