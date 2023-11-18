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Война санкций ,  
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Финские пограничники применили газ против группы на границе с Россией

Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией
Сюжет
Война санкций
Около 30 человек попытались пересечь границу со стороны России; они не подчинились пограничникам, и тем пришлось применить газ. Пострадавшему оказали помощь
Фото: Lauri Heino / EPA / ТАСС
Фото: Lauri Heino / EPA / ТАСС

Финским пограничникам пришлось применить газ против группы людей, которые пытались пересечь один из погранпереходов на границе с Россией. Об этом сообщил представитель пограничной службы Самули Муртонен, передает Yle.

Инцидент произошел поздно вечером 17 ноября на переходе «Ниирала» на юго-востоке страны (с российской стороны — пункт «Вяртсиля», который находится примерно в 65 км от Сортавалы в Карелии). Как передает телеканал, к погранпереходу прибыли примерно 30 человек, некоторые — пешком, некоторые — на велосипедах.

Группу остановили, но один из прибывших попытался пробежать мимо пограничников. «Группа не подчинялась приказам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое силовое средство, которым в данном случае стала небольшая струя газа», — сказал Муртонен. Пострадавшего осмотрели, ему оказали необходимую помощь, сейчас он в порядке.

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Фото:Lauri Heino / EPA / ТАСС

Национальность людей в погранслужбе не уточнили. Начальник пограничного пункта «Ниирала» Ээту Мултанен сообщил, что сейчас власти выясняют, являются ли они просителями убежища. Ранее финская сторона уточняла, что прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища будет сосредоточен на двух пунктах: «Вартиус» (МАПП «Люття», расположен близ Костомукши в Карелии) и «Салла» (МАПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области).

«Ниирала» — один из четырех пунктов на финско-российской границе, который закрыли в ночь на 18 ноября и до 18 февраля. Аналогичное решение приняли в отношении КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное») и «Иматра» («Светогорск»). Эти действия власти объяснили наплывом мигрантов из третьих стран. В Хельсинки обещали вновь открыть пункты, «если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности». Канал MTV3 при этом сообщил, что власти не исключают закрытия всех КПП (всего на границе с Россией их девять), если люди, которые ищут убежища, изменят маршруты.

В Кремле заявили, что Россия никогда не угрожала Финляндии, и Хельсинки выбрал ошибочный «путь конфронтации». МИД России назвал решение Хельсинки деструктивным и предупредил, что оно «приведет к новым разделительным линиям в Европе».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия КПП граница пограничники
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