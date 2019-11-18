Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей

Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в своем Facebook.

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» [три военных корабля Украины] направляются домой в Одессу, команда МИД [Украины] направляется в Гаагу», — говорится в сообщении.

По словам Зеркаль, в Гааге в четверг, 21 ноября, состоятся первые слушания по делу «о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Истцом выступает Украина, ответчиком — Россия.

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