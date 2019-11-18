Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

Бывшему президенту Украины предложили объявить подозрение в совершении преступлений, подпадающих под две статьи УК страны. Ранее сообщалось, что Порошенко проходит свидетелем по 12 делам

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) направило в Генпрокуратуру страны проект сообщения о подозрении бывшего президента страны Петра Порошенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (жействия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

В ведомстве пояснили, что раскрыли информацию о направленном в прокуратуру документе в связи с «высоким вниманием общества к состоянию досудебного расследования производств», участником которых является Порошенко.

Одновременно ГБР предложило Генпрокуратуре запросить у Верховной рады, депутатом которой ныне является Порошенко, согласие на привлечение экс-президента к уголовной ответственности.