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Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
Бывшему президенту Украины предложили объявить подозрение в совершении преступлений, подпадающих под две статьи УК страны. Ранее сообщалось, что Порошенко проходит свидетелем по 12 делам

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) направило в Генпрокуратуру страны проект сообщения о подозрении бывшего президента страны Петра Порошенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (жействия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

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В ведомстве пояснили, что раскрыли информацию о направленном в прокуратуру документе в связи с «высоким вниманием общества к состоянию досудебного расследования производств», участником которых является Порошенко.

Одновременно ГБР предложило Генпрокуратуре запросить у Верховной рады, депутатом которой ныне является Порошенко, согласие на привлечение экс-президента к уголовной ответственности.

Максимальное наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, составляет 5 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 364 — 6 лет лишения свободы.

В конце октября сообщалось, что ГБР ведет расследование по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 и 364 Уголовного кодекса в связи с назначением Владимира Гройсмана главой правительства Украины (занимал этот пост в 2016-2019 годах).

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире «112 Украина» пояснила, что изменения процессуального статуса Порошенко пока не произошло, он еще не стал подозреваемым и остается свидетелем.

«Даже то, что следователи направили проект сообщения о подозрении, не означает изменения процессуального статуса на подозреваемого. Такое изменение может произойти и, возможно, произойдет только после согласования с процессуальными руководителями. По состоянию на сейчас в ГБР есть 13 уголовных производств, участником которых является Петр Порошенко, его процессуальный статус пока — свидетель», — пояснила Иванова.

1 октября в интервью ТСН директор ГБР Роман Труба говорил, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, которые расследует ведомство.

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«Во всех этих делах его процессуальный статус — это свидетель. Есть производство, где мы устанавливаем возможность совершения правонарушения по фактам уклонения от уплаты налогов и реализации средств по соглашениям о продаже завода «Кузница на Рыбальском», а также по фактам возможных противоправных действий и легализации средств по фактам продажи телеканала «Прямого», а также по фактам возможного вмешательства в деятельность судебной системы», — заявил тогда Труба.

Он также жаловался, что Порошенко не является на допросы, куда его вызывают как свидетеля, а принудительно доставить депутата Рады на допрос ГБР не может. В сентябре украинский парламент принял закон об отмене неприкосновенности его депутатов, однако документ вступит в силу только с 1 января 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Петр Порошенко
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