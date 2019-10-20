Антикоррупционную службу Украины возглавила экс-депутат блока Порошенко

Правительство Украины назначило временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталью Новак. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как заявил украинский премьер Алексей Гончарук, это решение стало возможным из-за изменения законодательства, вступившего в силу 18 октября. Согласно ему, правительство может назначить врио председателя НАПК на время проведения открытого конкурса по избранию нового руководителя агентства. Решение о кандидатуре главы НАПК должно быть принято в течение двух месяцев. До текущего момента руководство органом осуществлялось коллегиально — им управляли пять человек.

Наталья Новак в 2012 году избиралась народным депутатом Украины от партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР», в 2014 прошла в Верховную раду по списку партии Петра Порошенко. Имеет три высших образования: историческое, юридическое и экономическое. В 2005 году Новак была удостоена звания «Заслуженный экономист Украины».

3 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Александр Данилюк, ранее возглавлявший совет, ушел с должности по собственному желанию.