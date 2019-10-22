СМИ узнали о расследовании против Порошенко из-за возможной халатности

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование возможной халатности экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ведомство.

В ответ на соответствующий запрос издания в НАБУ сообщили, что детективы бюро внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Дело было открыто в исполнение решения Высшего антикоррупционного суда страны, обязавшего НАБУ начать расследование.

В отношении бывшего президента Украины и его команды расследуется ряд уголовных дел, экс-глава страны проходит по ним в качестве свидетеля. Дела открыты в связи с предполагаемым вмешательством в работу судей и легализацией доходов, которые были получены преступным путем.

16 октября адвокат экс-президента Украины Игорь Новиков сообщил, что прокуратура Панамы закрыла дело в отношении Порошенко о легализации доходов, поскольку не нашла оснований для привлечения его к ответственности. Прокуратура Панамы проверила данные о том, что связанные с Порошенко компании осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем, однако решила закрыть уголовное производство.