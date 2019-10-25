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Госбюро расследований проверит назначение Гройсмана премьером Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует дело по признакам возможных злоупотреблений должностных лиц при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на постановление Печерского районного суда города Киева.

Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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Антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против премьера Гройсмана

В ходе досудебного расследования выяснилось, что кандидатура Гройсмана была внесена в апреле 2016 года в Верховную раду при отсутствии коалиции.

Гройсман занимал пост главы украинского правительства с апреля 2016 года. На этой должности он сменил Арсения Яценюка.

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и его команды ГБР расследует 13 уголовных дел, касающихся возможной легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей.
 

Теги: Владимир Гройсман, Украина
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