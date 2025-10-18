Зеленский раскрыл ответ Трампа насчет Tomahawk на встрече в Белом доме
Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» на встрече в Белом доме, сообщил лидер Украины в разговоре с NBC News.
«Хорошо, что президент Трамп не сказал «нет», но на сегодняшний день не сказал и «да», — заявил Зеленский.
Он добавил, что, по его мнению, в России опасаются передачи «Томагавков» Украине и того, что она решит их использовать.
Передача Киеву этих ракет была одной из ключевых тем встречи. Сразу после переговоров Зеленский сказал, что стороны договорились «публично» пока не говорить о дальнобойных ракетах, так как «США не хотят эскалации». Кроме того, украинский лидер выступил с предложением о сотрудничестве в области беспилотников с Украиной в обмен на Tomahawk. Как отметил Зеленский позднее, дроны от Киева Вашингтон все же сможет получить.
Трамп, говоря в начале встречи о поставках дальнобойных ракет Украине, отметил, что США самим нужны «Томагавки», а также множество других видов вооружений, которые они отправляют Киеву. Также он выразил надежду, что боевые действия удастся завершить, «даже не думая о применении «Томагавков».
После беседы с Зеленским Трамп написал в Truth Social, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп. Зеленский согласился с его тезисом, что нужно «остановиться».
Комментируя итоги встречи политиков, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что слова Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет были политической игрой. Москва ранее предупреждала, что появление «Томагавков» у Киева грозит эскалацией и ущербом для российско-американских отношений.
Комментируя идею Трампа о двух победителях, Медведев указал, что в данном случае такой тезис не работает. По его словам, дело не только в том, что России нужна победа в конфликте «с известными всем условиями», но и в том, что Зеленскому «не простят» утрату территорий, в том числе его политические конкуренты.
