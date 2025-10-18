 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский раскрыл ответ Трампа насчет Tomahawk на встрече в Белом доме

Зеленский: Трамп не сказал ни да, ни нет насчет Tomahawk на встрече в Белом доме
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский рассказал, что Трамп не дал ни положительного, ни отрицательного ответа насчет этих ракет. Сам президент США выражал надежду, что конфликт удастся разрешить без применения «Томагавков»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» на встрече в Белом доме, сообщил лидер Украины в разговоре с NBC News.

«Хорошо, что президент Трамп не сказал «нет», но на сегодняшний день не сказал и «да», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, в России опасаются передачи «Томагавков» Украине и того, что она решит их использовать.

Ушаков рассказал, что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков» у Киева
Политика
Фото:U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Передача Киеву этих ракет была одной из ключевых тем встречи. Сразу после переговоров Зеленский сказал, что стороны договорились «публично» пока не говорить о дальнобойных ракетах, так как «США не хотят эскалации». Кроме того, украинский лидер выступил с предложением о сотрудничестве в области беспилотников с Украиной в обмен на Tomahawk. Как отметил Зеленский позднее, дроны от Киева Вашингтон все же сможет получить.

Трамп, говоря в начале встречи о поставках дальнобойных ракет Украине, отметил, что США самим нужны «Томагавки», а также множество других видов вооружений, которые они отправляют Киеву. Также он выразил надежду, что боевые действия удастся завершить, «даже не думая о применении «Томагавков».

После беседы с Зеленским Трамп написал в Truth Social, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп. Зеленский согласился с его тезисом, что нужно «остановиться».

Комментируя итоги встречи политиков, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что слова Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет были политической игрой. Москва ранее предупреждала, что появление «Томагавков» у Киева грозит эскалацией и ущербом для российско-американских отношений.

Комментируя идею Трампа о двух победителях, Медведев указал, что в данном случае такой тезис не работает. По его словам, дело не только в том, что России нужна победа в конфликте «с известными всем условиями», но и в том, что Зеленскому «не простят» утрату территорий, в том числе его политические конкуренты.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Tomahawk Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
