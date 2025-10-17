 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп выразил интерес к потенциальной сделке с Украиной по закупке дронов. Киев хочет обменять беспилотники на Tomahawk. Москва предупреждала о негативных последствиях для отношений с Вашингтоном в случае их поставок
Дональд Трамп принимает&nbsp;участие во встрече&nbsp;с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США,&nbsp; 17 октября 2025
Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США,  17 октября 2025 (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

США нуждаются в украинских ударных беспилотниках для ударов по военным целям, а Украине требуются американские дальнобойные ракеты Tomahawk, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Дональдом Трампом.

«Эта война — технологическая война. Вы используете не только Tomahawk. Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи беспилотников. Тысячи наших серийных беспилотников, но у нас нет Tomahawk», — сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что Украина и США могут в этом сотрудничать.

На вопрос, заинтересованы ли США в такой сделке, Трамп ответил утвердительно. За последние несколько лет использование БПЛА в военных действиях, с его слов, «действительно вышли на первый план», а Украина производит «очень хорошие дроны», сказал он.

По сведениям Reuters, Зеленский на закрытой части встречи с Трампом покажет ему презентацию о том, как ВСУ могут применять Tomahawk.

CNN оценил, каковы шансы передачи Трампом Украине Tomahawk
Политика
Фото:meunierd / Shutterstock

По оценке Зеленского, Украина в следующем году сможет производить собственные беспилотники и ракеты на $35 млрд. Продаваться будут только излишки, оставшиеся после обеспечения собственных потребностей, уточнил он и пояснил: за счет вырученных средств планируется нарастить выпуск БПЛА для армии.

Как выяснила Financial Times, Киев еще в августе предложил Вашингтону первую оружейную сделку на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности, и вторую на $50 млрд — по производству дронов с украинскими компаниями.

Российский президент Владимир Путин предупреждал о разрушении отношений с США, если Украина все-таки получит эти ракеты. По его словам, поставки не изменят ситуацию на поле боя, Tomahawk будут сбиты.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Tomahawk Украина США Владимир Зеленский Дональд Трамп беспилотники
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
