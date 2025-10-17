Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны

Трамп выразил интерес к потенциальной сделке с Украиной по закупке дронов. Киев хочет обменять беспилотники на Tomahawk. Москва предупреждала о негативных последствиях для отношений с Вашингтоном в случае их поставок

Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

США нуждаются в украинских ударных беспилотниках для ударов по военным целям, а Украине требуются американские дальнобойные ракеты Tomahawk, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Дональдом Трампом.

«Эта война — технологическая война. Вы используете не только Tomahawk. Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи беспилотников. Тысячи наших серийных беспилотников, но у нас нет Tomahawk», — сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что Украина и США могут в этом сотрудничать.

На вопрос, заинтересованы ли США в такой сделке, Трамп ответил утвердительно. За последние несколько лет использование БПЛА в военных действиях, с его слов, «действительно вышли на первый план», а Украина производит «очень хорошие дроны», сказал он.

По сведениям Reuters, Зеленский на закрытой части встречи с Трампом покажет ему презентацию о том, как ВСУ могут применять Tomahawk.

По оценке Зеленского, Украина в следующем году сможет производить собственные беспилотники и ракеты на $35 млрд. Продаваться будут только излишки, оставшиеся после обеспечения собственных потребностей, уточнил он и пояснил: за счет вырученных средств планируется нарастить выпуск БПЛА для армии.

Как выяснила Financial Times, Киев еще в августе предложил Вашингтону первую оружейную сделку на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности, и вторую на $50 млрд — по производству дронов с украинскими компаниями.

Российский президент Владимир Путин предупреждал о разрушении отношений с США, если Украина все-таки получит эти ракеты. По его словам, поставки не изменят ситуацию на поле боя, Tomahawk будут сбиты.