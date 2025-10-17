Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны
США нуждаются в украинских ударных беспилотниках для ударов по военным целям, а Украине требуются американские дальнобойные ракеты Tomahawk, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Дональдом Трампом.
«Эта война — технологическая война. Вы используете не только Tomahawk. Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи беспилотников. Тысячи наших серийных беспилотников, но у нас нет Tomahawk», — сказал Зеленский.
Он выразил уверенность, что Украина и США могут в этом сотрудничать.
На вопрос, заинтересованы ли США в такой сделке, Трамп ответил утвердительно. За последние несколько лет использование БПЛА в военных действиях, с его слов, «действительно вышли на первый план», а Украина производит «очень хорошие дроны», сказал он.
По сведениям Reuters, Зеленский на закрытой части встречи с Трампом покажет ему презентацию о том, как ВСУ могут применять Tomahawk.
По оценке Зеленского, Украина в следующем году сможет производить собственные беспилотники и ракеты на $35 млрд. Продаваться будут только излишки, оставшиеся после обеспечения собственных потребностей, уточнил он и пояснил: за счет вырученных средств планируется нарастить выпуск БПЛА для армии.
Как выяснила Financial Times, Киев еще в августе предложил Вашингтону первую оружейную сделку на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности, и вторую на $50 млрд — по производству дронов с украинскими компаниями.
Российский президент Владимир Путин предупреждал о разрушении отношений с США, если Украина все-таки получит эти ракеты. По его словам, поставки не изменят ситуацию на поле боя, Tomahawk будут сбиты.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?