 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев отреагировал на сообщения об отказе Трампа дать Tomahawk Украине

Медведев — об отказе США передать «Томагавки»: накачка Киева оружием продолжится
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: meunierd / Shutterstock
Фото: meunierd / Shutterstock

Слова президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk были политической игрой, заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Зато главный миротворец удачно поиграл в «Томагавки». В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение», — написал он.

Медведев напомнил, что предыдущий американский президент Джо Байден, которому Трамп регулярно ставит в вину начало российско-украинского конфликта, также не поддерживал идею об отправке Украине дальнобойного оружия.

Тем не менее отказ от передачи «Томагавков» не означает прекращение поставок вооружений Киеву, добавил Медведев.

«Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», — заключил он.

Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа
Политика
Дмитрий Медведев

Ранее Axios со ссылкой на источники написало, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп отказался от поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. О возможной реализации этой идеи американский лидер говорил с начала октября.

По словам собеседников издания, президент США дал понять Зеленскому, что приоритетом для него сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут подорвать эти усилия. После переговоров Трамп отметил, что США самим нужны «Томагавки» и выразил надежду, что конфликт можно будет решить без их применения.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Президент России Владимир Путин предупредил, что ракеты Tomahawk будут сбивать, а их поставка не изменит ситуацию на поле боя, но может негативно сказаться на отношениях между США и Россией.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Медведев Tomahawk Украина Дональд Трамп США
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками»
Политика
Axios сообщил об отказе Трампа передавать Зеленскому Tomahawk
Политика
Зеленский рассказал об итогах переговоров с США о ракетах Tomahawk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом Политика, 17:50
«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но выиграл седьмой раз подряд Спорт, 17:47
Медведев отреагировал на сообщения об отказе Трампа дать Tomahawk Украине Политика, 17:34
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Австрия одобрит санкции против России, которые тормозила из-за Raiffeisen Политика, 17:24
«Спартак» вдесятером вырвал ничью у «Ростова», забив на 85-й минуте Спорт, 17:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Медведев назвал неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем Политика, 16:56
Клуб АПЛ уволил тренера спустя чуть больше месяца после назначения Спорт, 16:53
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37