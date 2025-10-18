 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией

Трамп после встречи с Зеленским потребовал заключить мирную сделку
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США назвал встречу с украинским коллегой в Белом доме «очень интересной и сердечной»

Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что сказал Зеленскому, как и президенту России Владимиру Путину, о необходимости заключить сделку.

«Они должны остановиться там, где они есть, — написал Трамп в Truth Social. — Пусть оба одержат победу, пусть история рассудит!».

Глава Белого дома назвал встречу с украинским лидером
«очень интересной и сердечной».

Трамп снова повторил, что если бы он был президентом,
«эта война никогда бы не началась».

«Идите домой к своим семьям с миром», — заключил президент.

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер на брифинге согласился с Трампом. «Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся. Он [Трамп] прав», — заявил Зеленский. И уже после этого, по его словам, нужно «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Трамп на встрече с украинским коллегой в Белом доме выразил уверенность в желании Путина и Зеленского положить конец конфликту.

Накануне встречи с украинским лидером американский президент поговорил по телефону с Путиным. В ходе разговора они договорились о личной встрече, которая состоится в Будапеште. Трамп уточнил, что переговоры с российским коллегой пройдут без Зеленского. Однако украинский лидер, по его словам, «будет на связи».

Россия готова подождать, пока Украина созреет для переговоров, говорил Путин. «Если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — заявлял Путин летом. В Кремле утверждали, что с каждым днем ситуация на поле боя для Киева «неумолимо ухудшается», как и его переговорные позиции.

