Ynet: Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов

Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов

Участники протестов в Каире, Египет (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Израиль эвакуировал своих дипломатов из посольств в Египте и Марокко из-за протестов, начавшихся после удара по больнице в секторе Газа, передает Ynet.

Как отмечает портал, министерство также попросило всех сотрудников диппредставительств соблюдать осторожность и не покидать территорию посольства без острой необходимости.

Накануне, 17 октября, по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав Газы сообщил о 471 погибшем, большинство погибших — женщины и дети. ХАМАС возложил ответственность на Израиль.

В Тель-Авиве свою причастность к удару отвергли. ЦАХАЛ заявила, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты террористической организацией «Исламский джихад» (запрещена в России). Также израильские военные показали видео, которое, по их словам, свидетельствует об их непричастности, и отметили, что на нем не видно воронок, которые обычно остаются после разрыва израильских боеприпасов.

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