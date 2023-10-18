 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов

Ynet: Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Участники протестов в Каире, Египет
Участники протестов в Каире, Египет (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Израиль эвакуировал своих дипломатов из посольств в Египте и Марокко из-за протестов, начавшихся после удара по больнице в секторе Газа, передает Ynet.

Как отмечает портал, министерство также попросило всех сотрудников диппредставительств соблюдать осторожность и не покидать территорию посольства без острой необходимости.

Накануне, 17 октября, по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав Газы сообщил о 471 погибшем, большинство погибших — женщины и дети. ХАМАС возложил ответственность на Израиль.

В Тель-Авиве свою причастность к удару отвергли. ЦАХАЛ заявила, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты террористической организацией «Исламский джихад» (запрещена в России). Также израильские военные показали видео, которое, по их словам, свидетельствует об их непричастности, и отметили, что на нем не видно воронок, которые обычно остаются после разрыва израильских боеприпасов.

Материал дополняется.
 

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 16:41
Израиль эвакуировал своих дипломатов из Египта и Марокко из-за протестов Политика, 22:34
О чем Байден сумел договориться в Тель-Авиве с Нетаньяху Политика, 22:24
В районе Николаева прозвучали взрывы Политика, 22:22
Чиновников США в Турции попросили ограничить передвижение из-за протестов Политика, 22:20
В Самаре объяснили отмену концерта Кортнева его позицией по спецоперации Политика, 22:11
«Спартак» обновил рекорд по победам и вышел в лидеры Запада КХЛ Спорт, 22:04
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 22:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Москве женщину с 15 детьми арестовали по делу о торговле людьми Общество, 21:58
Туктамышева отреагировала на сообщения о пропуске сезона Спорт, 21:49
Бензема пригрозил иском главе МВД Франции за слова о связи с террористами Спорт, 21:40
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 21:25
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:22
В Смоленской области задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа Общество, 21:06
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 21:02