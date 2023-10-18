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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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«Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» после удара по больнице

«Хезболла» объявила «день гнева» после удара по больнице в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля «и его преступлений». Об этом боевики сообщили в своем телеграм-канале.

В «Хезболле» возложили ответственность на Израиль за удар по баптистской больнице в секторе Газа, назвав США «покровителем» израильской оккупации.

«В среду пройдет день беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также в связи с визитом [президента США Джо] Байдена [в Израиль], <...> чтобы прикрыть и защитить преступника», — говорится в заявлении движения.

Боевики призвали мусульман предпринять «срочные действия на улицах и площадях, чтобы выразить сильный гнев и оказать давление на правительства».

Минздрав Палестины сообщил об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки погибли как минимум 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

В палестинском движении ХАМАС обвинили в атаке Израиль и США. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают израильскую сторону.

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Пентагон призвал Израиль соблюдать законы войны при проведении операций в секторе Газа.

Байден вылетел в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В Белом доме заявили, что американский президент намерен задать руководству Израиля «жесткие вопросы».

Армия обороны Израиля заявила, что ракета попала по больнице в Газе в результате неудачного запуска, и возложила ответственность за атаку на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад». Группировка обвинения отвергла.

На фоне атаки на больницу в Турции, Иордании, Сирии, Иране, Ливане и других странах прошли протесты. В частности, в ливанской столице Бейрут митингующие атаковали здание ООН и пытались штурмовать посольство США, против демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы.

Теги
Хезболла Израиль протесты США сектор Газа Джо Байден
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