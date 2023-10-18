Россия потребовала в ООН расследования удара по больнице в секторе Газа

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Россия призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации по ситуации на Ближнем Востоке. Трансляция велась на сайте организации.

«Мы требуем объективного расследования и наказания виновных. Вот цена промедлений членов совета, многие из которых прокрастинировали с момента начала эскалации. А мы об этом предупреждали еще в понедельник», — сказал он.

Атака на больницу Аль-Ахли в секторе Газа произошла 17 октября. В результате погиб 471 человек, сообщало министерство здравоохранения анклава.

ХАМАС, контролирующий территорию Газы, обвинил в произошедшем Израиль, власти которого заявили, что не наносили удары по больнице. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждал, что удар по госпиталю произошел в результате неудачного запуска ракеты движением «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».

В ночь с 16 на 17 октября большинство членов Совбеза ООН не поддержали проект российской резолюции по войне между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

За проект проголосовали пять стран, шесть воздержались, а четыре — США, Великобритания, Франция и Япония — высказались против. Для принятия документа необходима поддержка как минимум девяти из 15 стран и отсутствие вето от постоянных членов.

Россия предлагала Совбезу призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Документ осуждал насилие против мирных граждан и «все акты терроризма», призывал к освобождению всех заложников. Проект резолюции содержал призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также к созданию условий для эвакуации мирного населения.

Российский постпред Василий Небензя назвал результаты голосования «подлым» блокированием устремлений по урегулированию конфликта, а Совбез — «заложником устремлений западных стран». Американский представитель Линда Томас-Гринфилд заявила, что предложенная Россией резолюция была представлена без консультаций, а также что там ни разу напрямую не упоминался ХАМАС и не было осуждения его действий. Дипломат назвала эту ситуацию возмутительной.