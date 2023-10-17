В Иордании и Палестине вспыхнули беспорядки после удара по больнице в Газе

В Иордании и Палестине вспыхнули беспорядки после удара по больнице

У здания посольства Израиля в Аммане вспыхнули беспорядки на фоне призыва ХАМАС «отомстить» за удар по госпиталю. В Рамалле на Западном берегу реки Иордан сотни людей вышли на улицы с требованием отставки президента Палестины

Video

У здания посольства Израиля в Аммане вспыхнули беспорядки на фоне призыва палестинской группировки ХАМАС «отомстить» за удар по больнице аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 500 человек, сообщает портал Ynet.

Толпа пыталась прорваться внутрь и захватить здание. Издание отмечает, что дипломаты выехали в Израиль еще 7 октября, в день нападения ХАМАС на страну.

В столице Иордании находится госсекретарь США Энтони Блинкен, отмечает Haaretz.

В Рамалле на Западном берегу реки Иордан сотни людей вышли на улицы с требованием отставки президента Палестины Махмуда Аббаса из-за его бездействия, пишет The Times of Israel. Агентство Reuters сообщило о столкновениях между протестующими и силовиками.

Аббас отменил встречу с президентом США Джо Байденом, запланированную на среду, 18 октября, в Иордании, сообщает CNN. Он возвращается в Рамаллу из-за атаки на больницу.

ХАМАС обвинил в ударе по больнице аль-Ахли Израиль. Израильская армия возложила ответственность за атаку на запрещенную в России террористическую группировку «Исламский джихад», причиной удара в ЦАХАЛ назвали неудачный запуск ракеты боевиками.